Gustavo Petro se reunirá con Donald Trump en EE.UU. durante la primera semana de febrero: “Saldrá muy bien”. Foto: archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recibirá en Washington a su par colombiano, Gustavo Petro, durante la primera semana de febrero, en una reunión que apunta a mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países tras un período de tensión bilateral.

El encuentro fue acordado luego de una llamada telefónica que mantuvieron los mandatarios a comienzos de enero, conversación que ambos calificaron como positiva y que permitió desescalar el conflicto político entre Colombia y Estados Unidos, socios históricos en materia de cooperación regional.

Con la confirmación de la cita, los dos presidentes comenzaron a expresar un tono más conciliador. Desde Bogotá, Petro ha manifestado su intención de ratificar el compromiso colombiano en la lucha contra el narcotráfico, mientras que desde Washington se destacó la expectativa de que el diálogo tenga un resultado favorable.

Donald Trump anticipó que la reunión con Gustavo Petro “saldrá muy bien”

Este viernes 9 de enero, el presidente Donald Trump dialogó con distintos medios de comunicación y se refirió públicamente al encuentro previsto con el mandatario colombiano. Consultado sobre el resultado de la reunión, el jefe de Estado se mostró confiado.

“Creo que saldrá muy bien, es lo que buscamos”, afirmó Trump antes de abordar el helicóptero presidencial, en una breve respuesta a la prensa en la Casa Blanca.

Se trata de la primera señal pública de optimismo del mandatario estadounidense respecto a un encuentro presencial con Petro desde el inicio del actual mandato del presidente colombiano.

Donald Trump confirmó que recibirá al presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Foto: archivo.

La expectativa en torno a la reunión se reforzó luego de que Trump revelara que la llamada telefónica con Petro, realizada el 7 de enero, dejó buenas sensaciones. En un encuentro posterior con directivos de empresas energéticas, el mandatario aseguró que el diálogo fue constructivo.

La conversación previa que abrió el camino al encuentro en Washington

Durante una intervención pública, Trump recordó que, pese a las diferencias previas, la comunicación con el presidente colombiano permitió avanzar hacia una instancia de diálogo directo.

“Tuvimos una muy buena conversación”, sostuvo el mandatario, aunque reconoció que en el pasado consideró que Petro había sido crítico con Estados Unidos. No obstante, señaló que la posibilidad de una reunión presencial representa una oportunidad de recomposición.

En ese mismo contexto, Trump destacó a Colombia y a su población, y expresó que espera el encuentro con el presidente colombiano para abordar temas de interés común.

Cuándo será la reunión y qué temas estarán sobre la mesa

La fecha del encuentro fue confirmada por Donald Trump a través de una publicación en su red Truth Social, donde indicó que la reunión se realizará durante la primera semana de febrero en la Casa Blanca.

En el mensaje, el mandatario estadounidense afirmó que el encuentro será beneficioso para ambos países, aunque subrayó que uno de los ejes centrales será la lucha contra el tráfico de cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la agenda completa ni sobre otros temas que podrían tratarse, como cooperación en seguridad, migración o política regional.

Gustavo Petro se reunirá con Donald Trump en EE.UU. durante la primera semana de febrero: “Saldrá muy bien”. Foto: archivo.

El contexto diplomático previo al encuentro

La reunión se dará luego de semanas de cruces verbales y desacuerdos políticos, que incluyeron críticas públicas de Trump hacia Petro y tensiones derivadas de posiciones contrapuestas frente a hechos recientes en la región.

Tras la llamada telefónica entre ambos presidentes, el lenguaje comenzó a moderarse, dando paso a una etapa de diálogo que tendrá su primer capítulo presencial en Washington, con expectativas puestas en una reconstrucción del vínculo bilateral.