El gobierno nacional decretó un nuevo feriado nacional en toda Colombia: se trata del Día de los Reyes Magos, una fecha de fuerte tradición cultural y religiosa en el país. En este marco, ¿qué habitantes podrán gozar de otra semana corta?

La celebración del Día de los Reyes Magos conmemora la visita de los tres sabios de Oriente al niño Jesús, un acontecimiento central del calendario cristiano que en Colombia se mantiene vigente como jornada festiva, trasladada al lunes 12 de enero según la Ley Emiliani, con el objetivo de promover el descanso y el turismo interno.

Decretan feriado nacional y empieza la semana corta de 2026

Por tratarse de un feriado nacional oficial, todos los trabajadores tienen derecho al descanso, y en caso de que alguna empresa decida requerir labores ese día, debe remunerarse según la normativa laboral colombiana. Además, esta fecha se inserta dentro del calendario de 18 festivos obligatorios que el país celebra durante el año 2026.

Nuevo feriado en Colombia. (Fuente: Archivo)

El feriado del 12 de enero funciona también como un día puente o semana corta: muchas personas disfrutarán de un descanso prolongado porque el decreto lo incluyó como parte de una planificación de jornadas laborales y festivos.

Qué feriados quedan en Colombia

El año 2026 recién comienza y los habitantes podrán disfrutar de los siguientes días de descanso:

Lunes 23 de marzo : Día de San José Batalla de Boyacá (festivo movible por Ley Emiliani).

: Día de San José Batalla de Boyacá (festivo movible por Ley Emiliani). Jueves 2 de abril : Jueves Santo (inamovible).

: Jueves Santo (inamovible). Viernes 3 de abril: Viernes Santo (inamovible).

Viernes Santo (inamovible). Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo (inamovible).

: Día del Trabajo (inamovible). Lunes 18 de mayo : Ascensión de Jesús (trasladado).

: Ascensión de Jesús (trasladado). Lunes 8 de junio: Corpus Christi (traslado).

Corpus Christi (traslado). Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús. (traslado).

Sagrado Corazón de Jesús. (traslado). Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (traslado).

San Pedro y San Pablo (traslado). Lunes 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia (inamovible).

Día de la Independencia de Colombia (inamovible). Viernes 7 de agosto : Batalla de Boyacá (festivo inamovible).

: Batalla de Boyacá (festivo inamovible). Lunes 17 de agosto : Asunción de la Virgen María (festivo trasladado al lunes por la Ley Emiliani).

: Asunción de la Virgen María (festivo trasladado al lunes por la Ley Emiliani). Lunes 12 de octubre : Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural (trasladado).

: Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural (trasladado). Lunes 2 de noviembre : Día de Todos los Santos (trasladado).

: Día de Todos los Santos (trasladado). Lunes 16 de noviembre : Independencia de Cartagena (trasladado).

: Independencia de Cartagena (trasladado). Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción (no se traslada).

: Inmaculada Concepción (no se traslada). Viernes 25 de diciembre: Navidad (festivo inamovible).

¿Por qué es feriado el 12 de enero en Colombia?

El 12 de enero es feriado en Colombia porque corresponde a la celebración del Día de los Reyes Magos, una festividad de origen religioso que conmemora la adoración del niño Jesús por parte de los tres sabios de Oriente. Aunque la fecha tradicional es el 6 de enero, en Colombia se traslada al lunes siguiente, en cumplimiento de la Ley Emiliani.

Los trabajadores registrados podrán gozar de un nuevo día de descanso. (Fuente: Archivo)

Esta normativa busca promover el descanso, el turismo interno y la actividad económica mediante los llamados puentes festivos. Por ese motivo, en 2026 el Día de los Reyes Magos se conmemora el lunes 12 de enero, lo que permite una semana laboral más corta.