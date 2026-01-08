La expectativa crece en todo el mundo ante un fenómeno que promete una oscuridad histórica (Fuente: Canva - IA).

Construyen el tren que transformará el comercio en América Latina: unirá cinco países y conectará el Atlántico con el Pacífico

La NASA confirmó los detalles del que será el eclipse solar más largo e impactante del siglo, un evento astronómico que marcará un antes y un después en la observación del firmamento.

Su duración excepcional, su trayectoria y la posibilidad de apreciarlo desde diferentes regiones del planeta han disparado las búsquedas globales, mientras los expertos aseguran que se trata de un fenómeno irrepetible para esta generación.

Este eclipse no solo llamará la atención por su extensión, sino por el nivel de oscuridad que generará sobre vastas zonas del planeta, algo que ya pone a astrónomos, agencias espaciales y millones de observadores en alerta.

Este día será el eclipse solar más largo del siglo

De acuerdo con investigadores y centros especializados, el eclipse solar más largo de este siglo ocurrirá el 2 de agosto de 2027. Durante este evento, la franja de totalidad alcanzará aproximadamente 6 minutos y 22 segundos , una duración que supera ampliamente a la mayoría de eclipses visibles en la actualidad.

Su punto máximo se verá principalmente sobre regiones de África y Medio Oriente, donde la alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra permitirá que el cielo se oscurezca por varios minutos consecutivos.

El eclipse más largo del siglo será visible en varios continentes y ya causa expectativa mundial. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Desde dónde se podrá ver el eclipse del 2027 y qué zonas tendrán la mejor visibilidad?

Aunque su fase total no incluirá a Colombia, sí podrá observarse de manera parcial en gran parte del planeta.

Las zonas con visibilidad destacada incluyen:

Norte de África

Medio Oriente

Zonas costeras del mar Rojo

Regiones del Mediterráneo oriental

Amplias áreas del océano Índico

Para los aficionados colombianos, los observatorios del país recomiendan seguir la transmisión oficial de la NASA, que mostrará el recorrido completo de la sombra lunar.

Estos eclipses se verán en 2026

Antes del gran eclipse de 2027, la NASA anticipa dos eventos clave en 2026:

Eclipse anular – 17 de febrero de 2026

Será visible sobre:

Antártida

Parte de África

Varios países de Sudamérica

Extensas zonas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico

Este fenómeno permitirá apreciar el característico “anillo de fuego”, donde la Luna no cubre completamente al Sol.

Eclipse total – 12 de agosto de 2026

Pasará sobre:

Groenlandia

Islandia

España

Rusia

Un pequeño sector de Portugal

Las agencias espaciales destacan que esta observación será una de las más limpias del año debido a la posición orbital casi perfecta entre los astros.

¿Por qué la NASA advierte que estos eclipses serán cada vez más raros en el futuro?

Según la NASA, la Luna se aleja de la Tierra 3,8 centímetros por año. Cuando esa distancia supere ciertos rangos orbitales, el satélite natural se verá demasiado pequeño en el cielo como para cubrir totalmente el Sol.

Esto significa que los eclipses totales serán cada vez menos frecuentes, reforzando la importancia científica y cultural de los eventos programados para 2026 y 2027.

¿Habrá eclipse lunar y qué significado tiene este fenómeno en la astronomía moderna?

Los eclipses lunares complementan el ciclo anual de eventos astronómicos. Durante un eclipse total, la Luna adquiere un tono rojizo debido a la refracción de la luz terrestre en la atmósfera, un proceso completamente explicado por la física, pero que históricamente alimentó mitos, relatos místicos y visiones de cambio.

Para los astrónomos, estos eclipses son esenciales porque permiten estudiar la composición atmosférica de la Tierra y proyectar variaciones en la iluminación del satélite.