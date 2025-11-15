Educación confirmó el cierre de todas las escuelas para el lunes 17: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria. (Imagen: Archivo).

El Ministerio de Educación de Colombia confirmó que el lunes 17 de noviembre no habrá jornada escolar en ningún nivel educativo debido a la celebración del Día de la Independencia de Cartagena. La disposición rige para instituciones públicas y privadas de todo el país, e incluye los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria.

La determinación fue oficializada mediante un decreto que ordena la suspensión de actividades académicas en esta fecha, reconocida como festividad nacional. Con ello, millones de alumnos y maestros contarán con un día de descanso, mientras las autoridades territoriales organizan eventos culturales y desfiles en honor a la histórica gesta de independencia.

Cierran todas las escuelas el lunes 17: las razones

El cierre masivo de las instituciones educativas obedece a la medida oficial que reconoce el 11 de noviembre como Día de la Independencia de Cartagena, fecha que este año fue trasladada al lunes 17 para conformar un fin de semana largo. Esta determinación busca favorecer la participación de la ciudadanía en las actividades conmemorativas y reforzar la memoria histórica entre los estudiantes.

Educación confirmó el cierre de todas las escuelas para el lunes 17: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria.

Según el Ministerio de Cultura y las secretarías locales, el traslado del festivo también favorece la organización de eventos públicos y la movilización turística hacia la región Caribe. Cartagena y otras ciudades del país alistan desfiles, actos cívicos y exposiciones que resaltan el valor simbólico de la independencia y su influencia en la identidad nacional.

Cierran las escuelas en todo el país: las zonas más afectadas

El Ministerio de Educación precisó que la suspensión de clases se extiende a todas las regiones, aunque el mayor impacto se sentirá en las ciudades costeras, donde se concentran los actos oficiales por el Día de la Independencia de Cartagena. Instituciones educativas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla también ratificaron la medida, adecuando sus calendarios académicos para evitar la pérdida de jornadas escolares.

Las autoridades locales señalaron que los cierres temporales permitirán adelantar actividades culturales y cívicas sin afectar el horario escolar, además de fortalecer la seguridad durante los eventos multitudinarios. En el caso de Cartagena, el operativo contempla restricciones viales y controles de tránsito en las principales avenidas próximas al centro histórico.

Caribe colombiano : Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Sincelejo.

Región Andina : Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Tunja.

Pacífico : Cali, Popayán y Pasto.

Orinoquía y Amazonía: Villavicencio, Florencia y Leticia.

Educación confirmó el cierre de todas las escuelas para el lunes 17: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria.

