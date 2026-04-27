El Gobierno de Estados Unidos confirmó un nuevo despliegue naval en América Latina que involucra a uno de sus buques más emblemáticos. Se trata de una operación planificada en el marco de ejercicios internacionales, con participación de múltiples países de la región. La presencia de un portaaviones y un destructor lanzamisiles vuelve a poner el foco en la cooperación militar en el hemisferio. Con este movimiento, distintas naciones latinoamericanas formarán parte de actividades conjuntas en el mar. El despliegue no responde a un conflicto puntual, sino a una serie de entrenamientos que Estados Unidos realiza periódicamente con aliados estratégicos. De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, el portaaviones USS Nimitz (CVN 68) será parte del operativo denominado Southern Seas 2026. Este ejercicio contempla la participación del destructor lanzamisiles USS Gridley (DDG 101), que acompañará las maniobras en el océano. El objetivo principal será realizar operaciones marítimas, ejercicios de paso e intercambio de conocimientos con fuerzas navales de países socios. Estas actividades buscan mejorar la interoperabilidad y fortalecer la coordinación entre las armadas. Entre los países incluidos en el despliegue se encuentran: También se prevén visitas a puertos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica, lo que ampliará el alcance del operativo. El ejercicio Southern Seas 2026 no es un evento aislado. Se trata de la undécima edición de una serie de despliegues que se realizan desde 2007. Su finalidad es fortalecer las alianzas marítimas y la seguridad regional, sin que implique una situación de conflicto activo. Según autoridades navales, este tipo de operaciones permite mejorar la preparación ante amenazas comunes y fomentar la confianza entre los países participantes. La cooperación en el ámbito marítimo es uno de los ejes centrales de la estrategia de Estados Unidos en la región. El grupo de ataque del USS Nimitz incluye un ala aérea embarcada con aeronaves de combate, apoyo logístico y helicópteros. Esto convierte al portaaviones en una de las plataformas más completas de proyección naval, con capacidad para operar en múltiples escenarios. Además, este despliegue podría ser uno de los últimos grandes recorridos del USS Nimitz en la región. El buque tiene previsto su retiro en los próximos años, lo que le da un valor adicional a esta misión dentro del calendario naval estadounidense.