Aunque el Gobierno de los Estados Unidos ha intensificado los controles en las fronteras, se dispone de un permiso especial que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de visitas breves.

Quienes reúnan los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) tienen la posibilidad de entrar sin visa mediante la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Atención: la ESTA es un documento que exige un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país que forma parte del VWP.

Ni visa, ni pasaporte: este es el documento que permite el ingreso legal a Estados Unidos

La ESTA es la autorización previa requerida para ciudadanos de países que integran el VWP que ingresen a EE. UU. por aire, mar o tierra (sí, incluida la frontera terrestre desde 2022).

Autoriza estancias de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito. La autorización de la ESTA no asegura la admisión: la determinación final la toma el oficial de CBP en el punto de entrada.

Quiénes son elegibles para solicitar la ESTA

Pueden hacerlo únicamente los ciudadanos de países incluidos en el VWP que:

Cuenten con pasaporte electrónico válido.

Viajen por turismo, negocios o tránsito por hasta 90 días.

Obtengan la aprobación en línea antes del viaje.

Si su país no forma parte del VWP, no pueden usar ESTA: deben gestionar la visa B1/B2 u otra que corresponda.

Guía para ciudadanos colombianos: obtención de documento

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que autoriza viajar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Aplica a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por turismo, negocios o tránsito. Es un permiso anticipado: se gestiona en línea y, si es aprobado, permite el embarque; el ingreso final siempre la decide CBP al llegar al punto de entrada.

Desde 2022 también se requiere ESTA para quienes ingresan vía frontera terrestre, además de aire y mar. La autorización queda vinculada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, usualmente, tiene vigencia de hasta 2 años (o hasta que venza el pasaporte), admite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se conserven las condiciones del programa.