El tema de una Tercera Guerra Mundial ha surgido de manera recurrente en el ámbito del debate público. En este contexto, la IA se ha pronunciado acerca de los países latinoamericanos que podrían afrontar mejor un escenario extremo, considerando factores como su geografía, recursos y posición geoestratégica. En alineación con lo anterior, ChatGPT (modelo de IA) evalúa aspectos como la proximidad a focos de conflicto, la capacidad alimentaria y de agua, la matriz energética y la calidad de las instituciones. Este análisis, de naturaleza especulativa y supeditado a debate, posiciona a Chile y Uruguay como los países con mayores probabilidades relativas de continuidad. Síguenos y léenos en Google Discover El argumento central combina baja relevancia como objetivo militar, buena disponibilidad de agua y alimentos, redes eléctricas con fuerte componente hidro/renovable y posición geográfica alejada de los principales focos. En Chile, la barrera de los Andes, la extensa costa del Pacífico Sur y la menor densidad poblacional del sur patagónico facilitan corredores de abastecimiento y refugio; su matriz energética incorpora hidro, solar y eólica. Uruguay destaca por estabilidad institucional, baja población, agua dulce y fuerte peso de energías renovables, además de un perfil internacional prudente. Según el ejercicio realizado con el modelo ChatGPT, los países con mayor probabilidad relativa de continuidad institucional y social serían Chile y Uruguay. El modelo considera naciones como México, que se encuentra en una frontera y comparte cadenas críticas con EE.UU.; Brasil, que alberga infraestructura de importancia significativa; así como Colombia y Perú, que están ubicados cerca de rutas marítimas esenciales del Pacífico. Adicionalmente, se ha evaluado a Argentina, la cual posee recursos y un territorio extenso; no obstante, su magnitud, los activos energéticos y los puertos atlánticos podrían incrementar la probabilidad de impacto en un eventual conflicto a gran escala. El modelo analizado indica que los criterios mencionados resultaron relevantes para identificar a Chile y Uruguay: Estos factores desempeñaron un papel significativo durante el proceso de evaluación.