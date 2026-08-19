Miles de viviendas resultaron averiadas o destruidas tras el movimiento sísmico registrado el 10 de agosto.

A más de una semana del terremoto de magnitud 7,4 que tuvo como epicentro a San José del Palmar, Chocó, las autoridades actualizaron el balance de la emergencia. El movimiento sísmico, registrado el pasado 10 de agosto, dejó daños de gran magnitud en distintas regiones del país y continúa generando dificultades para la atención y recuperación de las comunidades afectadas.

De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 6:30 de la mañana de este 19 de agosto, hay 143.533 familias y 294.503 personas afectadas, mientras que 312 personas fallecieron , 4.380 resultaron heridas y otras 290 permanecen desaparecidas . Además, 358 personas fueron rescatadas.

El terremoto afectó a 15 departamentos y 470 municipios

El impacto del sismo se extendió a 15 departamentos y 470 municipios, con daños especialmente importantes en zonas del Chocó y otras regiones del centro y occidente del país.

La emergencia también dejó una fuerte afectación sobre la infraestructura habitacional. El balance contabiliza 134.282 viviendas averiadas y 29.680 destruidas, mientras que 5.808 edificios presentan algún tipo de daño y otros 277 colapsaron.

Las labores de atención continúan enfrentando dificultades en algunas zonas debido al deterioro de las vías y a las condiciones de infraestructura existentes. Estas limitaciones complican el traslado de ayuda y la asistencia a las comunidades que permanecen afectadas por el desastre.

Miles de viviendas resultaron averiadas o destruidas tras el movimiento sísmico registrado el 10 de agosto. (Fuente: Pexels)

Salud y educación, entre los sectores más golpeados

Los daños también alcanzaron servicios esenciales para las poblaciones damnificadas. Según el balance oficial, 334 centros de salud presentan afectaciones, una situación que representa un desafío adicional para atender a las personas que resultaron perjudicadas por el terremoto.

El sector educativo también sufrió consecuencias importantes. En total, 3.423 centros educativos registran algún tipo de afectación, mientras que otros 4.054 centros comunitarios presentan daños.

La infraestructura necesaria para garantizar la movilidad y el acceso a servicios básicos también quedó comprometida. El reporte registra 421 vías afectadas, cinco aeropuertos, 97 acueductos, 56 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales con daños.

Cientos de animales también fueron afectados

El terremoto no solo provocó consecuencias sobre las personas y las construcciones. Las autoridades también registraron daños relacionados con los animales que se encontraban en las zonas afectadas.

El balance indica que 1.310 animales resultaron afectados y 485 fueron rescatados, mientras continúan las labores de atención en los territorios alcanzados por la emergencia.

La magnitud de los daños mantiene las tareas de recuperación como uno de los principales desafíos para las autoridades, que deberán avanzar en la atención de las familias damnificadas y en la rehabilitación de la infraestructura destruida o averiada.

Las dificultades para llevar ayuda a las zonas afectadas

La situación es especialmente compleja en sectores donde la infraestructura vial quedó comprometida. Las dificultades para acceder por tierra a algunas comunidades han condicionado la distribución de alimentos, la asistencia humanitaria y el traslado de equipos de emergencia.

Mientras continúan las labores de rescate, atención y evaluación de daños, las autoridades avanzan en la consolidación de los censos para determinar con mayor precisión el impacto del terremoto y establecer las necesidades de cada territorio.