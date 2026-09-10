A un mes del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Cali, la ciudad rindió homenaje a las 154 víctimas de la tragedia mientras miles de familias continúan evacuadas y las autoridades avanzan con la evaluación y demolición de edificios afectados.

A un mes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Cali, la ciudad volvió a detenerse para recordar a las 154 personas que perdieron la vida durante la tragedia. La conmemoración se realizó este 10 de septiembre a las 7:34 de la mañana, exactamente a la misma hora en que ocurrió el movimiento telúrico.

La Alcaldía de Cali y la Iglesia Católica organizaron un homenaje en la parroquia María Inmaculada, ubicada en el barrio Ciudad Capri, uno de los sectores más afectados por la emergencia. Familiares, vecinos y miembros de la comunidad participaron del acto, que estuvo marcado por el recuerdo de las víctimas y un mensaje de esperanza.

Durante la ceremonia, el alcalde Alejandro Eder acompañó a los asistentes y realizó un balance de las consecuencias que dejó el terremoto. Según indicó, más de 1.600 personas resultaron heridas, 24 edificios colapsaron y alrededor de 1.200 personas continúan evacuadas, mientras avanzan las evaluaciones y demoliciones de las estructuras que representan un riesgo.

El homenaje a las 154 víctimas del terremoto

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la lectura de los nombres de las 154 personas fallecidas. Por cada víctima se dejó una rosa blanca, mientras las campanas de la parroquia sonaron y globos blancos fueron elevados al cielo como símbolos de memoria, oración y esperanza.

El presbítero Albert Madroñero Gutiérrez, párroco de la iglesia María Inmaculada, explicó que el sonido de las campanas buscaba recordar a quienes perdieron la vida, pero también transmitir un mensaje de esperanza a la comunidad. El acto tuvo un significado especial por realizarse cerca de algunos de los lugares más afectados, como Torres del Limonar.

Miles de familias todavía permanecen evacuadas

Un mes después de la emergencia, sus consecuencias continúan afectando a miles de hogares. El alcalde Alejandro Eder aseguró que cerca de 20.000 familias permanecen evacuadas y señaló especialmente la situación de los hogares de clase media afectados por los daños en sus viviendas.

En materia de infraestructura, la Alcaldía ya comenzó la demolición de los primeros 11 edificios considerados inviables y mantiene bajo evaluación otras estructuras. Eder indicó que existen alrededor de 100 inmuebles en alto riesgo de tener que ser demolidos, mientras unas 1.200 personas continúan fuera de sus viviendas.

A un mes del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Cali, la ciudad rindió homenaje a las 154 víctimas de la tragedia mientras miles de familias continúan evacuadas y las autoridades avanzan con la evaluación y demolición de edificios afectados.

Cali recuerda la respuesta durante los días de emergencia

Durante el homenaje, Eder también destacó la actuación de los organismos de emergencia y de los ciudadanos durante los primeros días posteriores al terremoto. Según el mandatario, las labores de búsqueda, rescate y recuperación se completaron en 11 días, con participación de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, voluntarios y habitantes de la ciudad.

El sistema de salud también enfrentó una situación crítica: más de 1.600 heridos fueron atendidos mientras 24 clínicas quedaron fuera de circulación. Para el alcalde, la emergencia dejó dolor y afectación psicosocial, pero también evidenció la capacidad de solidaridad de los caleños y la importancia de la unidad para afrontar la reconstrucción.