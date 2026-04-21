El candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció públicamente la existencia de una presunta “campaña sucia” en su contra, en medio del tramo decisivo hacia las elecciones. Según afirmó, existiría una estrategia orientada a desprestigiar su imagen y debilitar su aspiración política. La declaración fue difundida a través de sus redes sociales y replicada por distintos medios, donde el aspirante expuso su postura frente a los señalamientos recientes. En ese contexto, también se refirió a la llamada Operación Júpiter, tema que ha generado debate en el escenario electoral. El pronunciamiento se produce a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, en un clima marcado por tensiones entre candidatos y cuestionamientos públicos. En su mensaje, el dirigente insistió en que continuará con su campaña sin modificar su estrategia política. El candidato aseguró que enfrenta una campaña de desprestigio diseñada para afectar su posicionamiento en el electorado. Según explicó, estas acciones formarían parte de una estrategia más amplia impulsada por sectores políticos contrarios a su proyecto. Durante su intervención, sostuvo que, pese a los ataques, mantendrá su recorrido electoral sin alteraciones. En ese sentido, afirmó contar con respaldo ciudadano suficiente para sostener su candidatura en un contexto adverso. En relación con la Operación Júpiter, el aspirante aclaró que no se considera víctima de esta controversia, pese a su impacto en la opinión pública. Indicó que el tema ha sido utilizado dentro de la disputa política, aunque restó importancia a sus efectos personales. Asimismo, expresó que continuará enfocado en su propuesta política, sin detenerse en las acusaciones. Su postura busca desmarcarse del conflicto y proyectar una imagen de fortaleza frente a las críticas. En su discurso, el candidato identificó como principales adversarios al presidente Gustavo Petro y al también dirigente Iván Cepeda. Ambos fueron mencionados como figuras clave dentro del escenario político al que se enfrenta en la contienda. El aspirante cuestionó las estructuras tradicionales de poder y reiteró su posicionamiento como una alternativa independiente. En ese marco, defendió su discurso como una opción distinta frente a los actores políticos consolidados. El dirigente sostuvo que su proyecto político busca representar a sectores que, según afirmó, no han tenido participación en la política tradicional. En ese sentido, enfatizó que su campaña no cuenta con el respaldo de grandes capitales, lo que considera una muestra de independencia. Además, reafirmó su confianza en el resultado electoral, asegurando que espera un amplio apoyo en las urnas. Con estas declaraciones, buscó consolidar su imagen como candidato competitivo en un escenario marcado por la confrontación política. La controversia en torno a la Operación Júpiter se intensificó tras la difusión de investigaciones periodísticas que analizan su alcance. Según reportes, esta estrategia habría tenido incidencia en distintos ámbitos, incluyendo el político y el empresarial. En este contexto, el pronunciamiento del candidato se suma a un escenario electoral caracterizado por acusaciones cruzadas y alta tensión. La situación refleja un clima de confrontación en el que las denuncias y estrategias comunicativas ocupan un lugar central en la agenda pública.