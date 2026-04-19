Durante los últimos días, una afirmación sobre un posible atentado encendió las alarmas en Colombia. El señalamiento vinculaba a la CIA con información sensible, lo que generó preocupación tanto en el ámbito político como en la opinión pública. En medio de ese escenario, comenzaron a circular versiones cruzadas. Mientras desde el Gobierno se hablaba de datos concretos, otras voces ponían en duda la veracidad de esa información, lo que aumentó la incertidumbre. La situación tomó mayor relevancia cuando se mencionó directamente a Iván Cepeda. El posible riesgo contra el candidato abrió interrogantes, especialmente sobre el origen real de los datos de inteligencia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aclaró el panorama tras contactar a las autoridades internacionales. Según explicó, la CIA no tiene información sobre un plan para atentar contra Iván Cepeda, lo que contradice versiones iniciales. De acuerdo con sus declaraciones, el organismo estadounidense aseguró que, en caso de contar con datos relevantes, estos serían compartidos de inmediato con Colombia. Sin embargo, hasta el momento, no existe evidencia concreta. El funcionario también precisó que la información sobre posibles amenazas habría sido compartida por otros organismos de inteligencia colombianos, y no directamente desde su cartera. En ese sentido, destacó la importancia de la cooperación internacional. El intercambio de información con Estados Unidos y otros países busca confirmar o descartar riesgos reales. Más allá de la polémica, el ministro enfatizó que el Gobierno mantiene medidas activas de protección. Se han desplegado miles de uniformados y esquemas de seguridad para garantizar el desarrollo del proceso electoral. Además, indicó que existe una recompensa económica significativa. El objetivo es anticipar cualquier amenaza y evitar posibles atentados contra candidatos en campaña. Sánchez también advirtió sobre el contexto político. A medida que se acercan las elecciones, el ambiente puede volverse más tenso, lo que obliga a reforzar la prevención. Finalmente, insistió en un mensaje clave. La democracia debe desarrollarse sin violencia, y cualquier información sobre riesgos debe ser verificada con rigor antes de generar alarma pública.