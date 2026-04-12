La campaña electoral en Colombia suma un nuevo episodio de tensión que encendió alertas dentro del escenario político. En medio de denuncias por intimidaciones, la figura de Paloma Valencia volvió al centro del debate público. Aunque los detalles no se conocieron de inmediato, las advertencias encendieron preocupación en distintos sectores. El foco no solo está puesto en la seguridad de la candidata, sino también en las condiciones generales de la contienda. En este contexto, el Gobierno reaccionó con un mensaje que buscó llevar calma, pero que al mismo tiempo confirmó la gravedad de la situación que rodea a Paloma Valencia en plena carrera electoral. El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se reforzará el esquema de seguridad de Paloma Valencia tras las amenazas de muerte denunciadas por su equipo de campaña. “Rechazamos de manera categórica las amenazas de muerte contra la candidata Paloma Valencia y la vandalización de una de sus sedes de campaña”, expresó el funcionario a través de redes sociales. En la misma línea, aseguró que “desde el Gobierno Nacional hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos”. Además, Benedetti confirmó que “las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección”, en referencia a las acciones que ya están en marcha. Las amenazas contra Paloma Valencia se habrían difundido en redes sociales mediante una imagen con una corona fúnebre, lo que generó un fuerte rechazo dentro del ámbito político. La candidata del Centro Democrático advirtió que la situación refleja un problema más amplio dentro del proceso electoral. “Está demostrado que no hay garantías suficientes para la oposición en este proceso electoral”, sostuvo. También hizo un llamado público: “Hago un llamado a la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas a rechazar de manera unánime la violencia”, marcando su postura frente a los hechos. El episodio incluyó además la vandalización de una sede de campaña en Bucaramanga, donde aparecieron mensajes políticos. Frente a esto, el senador Iván Cepeda también se pronunció. “Condeno cualquier forma de agresión o violencia política contra mis adversarios. Rechazo las amenazas contra la vida de las candidatas y los candidatos”, afirmó, sumando su rechazo a lo ocurrido. El caso reabre el debate sobre la seguridad electoral en Colombia y el rol de las instituciones frente a hechos de violencia política en contextos de alta polarización.