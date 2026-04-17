La Corte Suprema de Justicia lanzó fuertes cuestionamientos a la actuación de la Fiscalía General de la Nación en el proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares. En su decisión, el alto tribunal evidenció fallas estructurales en la investigación y en la construcción de la acusación contra Laura Moreno. El fallo, que se dio en el marco de una demanda de casación, resolvió no modificar la decisión previa y dejó en firme la absolución de Moreno. Según la Sala Penal, las inconsistencias detectadas desde las primeras etapas del proceso afectaron de manera determinante la posibilidad de demostrar responsabilidades penales. El caso, ocurrido el 31 de octubre de 2010 en Bogotá, se convirtió en uno de los procesos judiciales más mediáticos de Colombia. A lo largo de los años, atravesó múltiples instancias y generó controversia por los cambios en la hipótesis del crimen y la falta de claridad en la investigación. El alto tribunal advirtió que la Fiscalía no logró definir de manera clara el rol que debía atribuirse a Laura Moreno dentro del proceso. Según el análisis de la Corte, existió una ambigüedad constante entre considerarla coautora del homicidio o una testigo que habría ocultado información relevante. Esta falta de claridad impactó directamente en la solidez de la acusación. La Corte señaló que la inconsistencia en la formulación de la hipótesis investigativa se mantuvo durante distintas etapas del proceso, afectando la coherencia entre los hechos planteados y los cargos presentados. Otro de los puntos centrales del fallo fue la identificación de errores en la estructuración jurídica del caso. La Corte evidenció que la Fiscalía modificó en varias oportunidades la forma de atribuir responsabilidad penal, sin consolidar una línea argumentativa sólida. Estas variaciones incluyeron cambios en la interpretación de los hechos y en las figuras jurídicas aplicadas, lo que debilitó la acusación. Además, el tribunal sugirió que la imputación inicial podría haber tenido como objetivo presionar a la procesada para obtener información sobre supuestos responsables. La Corte concluyó que no existían pruebas suficientes para vincular a Laura Moreno con la muerte de Luis Andrés Colmenares. Durante el proceso, no se logró establecer su participación directa ni demostrar las circunstancias específicas en las que habrían ocurrido los hechos. Asimismo, el fallo destacó la imposibilidad de identificar a los autores materiales del crimen o de probar una eventual concertación. Esta ausencia de evidencia llevó, según el tribunal, a conclusiones que no estaban debidamente sustentadas en los elementos probatorios disponibles.