La pregunta parece simple, pero no tiene una única respuesta: ¿a qué edad se considera adulto mayor? La definición cambia según el país y el enfoque legal o sanitario que se utilice. Este detalle, lejos de ser menor, impacta directamente en derechos, beneficios y acceso a programas sociales. En un contexto global marcado por el envejecimiento poblacional, cada vez más personas intentan entender cuándo comienza formalmente la llamada tercera edad. Sin embargo, ese límite no es universal y depende de cómo cada Estado organiza su sistema de protección. Mientras algunos países fijan el umbral en relación con la jubilación, otros lo hacen pensando en políticas de inclusión y asistencia. La diferencia puede parecer mínima, pero en la práctica define cuándo una persona accede a apoyos clave. En Colombia, la normativa vigente establece que una persona es considerada adulto mayor desde los 60 años. Esta definición, respaldada por la Ley 2055 de 2020, no solo es estadística, sino que busca garantizar el pleno ejercicio de derechos y la inclusión social. Este criterio es similar al de varios países de América Latina, donde también se toma como referencia los 60 años. La lógica detrás de esta decisión está vinculada a la necesidad de anticipar políticas de cuidado en sociedades con cambios demográficos acelerados. En contraste, tanto en España como en Estados Unidos, el umbral se ubica en los 65 años. En el caso español, organismos como el Instituto Nacional de Estadística utilizan esta edad como referencia para medir la población mayor. En Estados Unidos, la edad de 65 años está fuertemente asociada al acceso a Medicare, el sistema de salud federal para personas mayores. Esto convierte a esa cifra en un punto clave dentro del esquema de beneficios. La diferencia entre considerar adulto mayor a los 60 o a los 65 años responde a cómo cada país estructura su sistema de salud, jubilación y asistencia social. No se trata solo de una cuestión numérica, sino de decisiones políticas y económicas. En regiones donde la esperanza de vida ha crecido de forma sostenida, algunos gobiernos optan por retrasar la edad de ingreso a la categoría de adulto mayor. Esto busca equilibrar los sistemas previsionales frente al aumento de la población envejecida. Según estimaciones de organismos internacionales, la población mundial mayor de 60 años seguirá en aumento en los próximos años. Este fenómeno obliga a repensar cómo se define la vejez en términos legales y sociales. Más allá de la edad exacta, el concepto de adulto mayor hoy está ligado a la idea de envejecimiento activo, donde las personas continúan participando en la sociedad con derechos y oportunidades.