El Departamento para la Prosperidad Social confirmó la activación de un nuevo ciclo del programa Colombia Mayor, que comenzará a pagarse desde el 15 de abril en todo el país. La transferencia económica está dirigida a adultos mayores en condición de vulnerabilidad y se entregará de forma escalonada mediante los operadores autorizados, entre ellos SuperGIROS, donde ya está habilitado el link de consulta por cédula. Con este giro, miles de beneficiarios podrán verificar si tienen un pago disponible, conocer el punto autorizado y confirmar la fecha exacta de cobro. La dispersión se realizará progresivamente según el municipio y el operador asignado. Los adultos mayores pueden revisar si tienen un pago disponible ingresando al portal habilitado por el operador de giros. El sistema permite validar si el subsidio ya fue cargado y el lugar donde se puede reclamar. Para hacer la consulta debe seguir estos pasos: La plataforma mostrará si el pago está activo, el punto de cobro asignado y si aplica pico y cédula o fecha específica para reclamar el subsidio. El nuevo ciclo del programa Colombia Mayor iniciará el 15 de abril, fecha desde la cual comenzará la dispersión progresiva del subsidio para los adultos mayores inscritos. Los pagos no se realizan el mismo día para todos los beneficiarios. La entrega se hace de forma escalonada según: Por eso, las autoridades recomiendan consultar por cédula antes de acudir al punto de pago para evitar filas o desplazamientos innecesarios. El subsidio del programa Colombia Mayor mantiene el valor habitual para adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Los montos pueden variar según la edad o si hay acumulación de ciclos. Valores del programa: En algunos territorios, como Bogotá, los valores pueden aumentar por convenios con administraciones locales. El programa está dirigido a adultos mayores que no cuentan con pensión y se encuentran en situación económica vulnerable. La priorización busca que el dinero llegue a quienes no tienen ingresos suficientes. Los principales beneficiarios son: El objetivo del subsidio es apoyar gastos básicos como alimentación, medicamentos y servicios. Para recibir la ayuda económica del programa, los interesados deben cumplir con las condiciones definidas por Prosperidad Social: Estos requisitos se verifican mediante cruces de información con bases de datos oficiales. La inscripción al subsidio se realiza de manera presencial en la alcaldía del municipio o en la oficina del adulto mayor. Allí se valida si la persona cumple con las condiciones del programa. Pasos para inscribirse: La inclusión depende de la disponibilidad y del orden de priorización según vulnerabilidad. Los beneficiarios pueden reclamar el subsidio en los puntos autorizados por el operador asignado. El lugar exacto se informa al consultar con la cédula en el portal oficial. El pago se entrega mediante: El dinero estará disponible por un tiempo limitado, por lo que se recomienda verificar fechas y cobrar dentro del plazo. Si el sistema no muestra un giro disponible, las autoridades recomiendan: Si el beneficiario no cobra dentro del plazo establecido, el subsidio puede suspenderse temporalmente hasta el siguiente ciclo.