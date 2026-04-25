El módem WiFi es uno de los dispositivos más importantes del hogar: de él depende la conexión a internet de celulares, televisores y computadoras. En los últimos tiempos, un truco casero viene circulando con fuerza en redes sociales y grupos de WhatsApp: colocar una moneda encima del aparato para mejorar la señal. Pero, ¿realmente funciona? Quienes defienden esta práctica aseguran que el metal de la moneda puede actuar como una especie de antena que estabiliza la distribución de la señal. Según compartió La Voz, la creencia popular sostiene que el metal ayudaría a evitar que el WiFi fluctúe e incluso funcionaría como un disipador que regula la temperatura del equipo. Sin embargo, hay una razón mucho más práctica detrás del truco:algunos módems son tan livianosque los propios cables los mueven o desplazan de su lugar. En esos casos, la moneda funciona simplemente como un peso que mantiene el dispositivo fijo, sin ninguna relación con la calidad de la señal. Los especialistas en redes y tecnología son claros: no existe evidencia científica que respalde que una moneda mejore la conexión a internet. Una moneda es demasiado pequeña para tener algún efecto real sobre las ondas de radio de 2,4 GHz o 5 GHz que utiliza el WiFi, por lo que su impacto en la señal es, en la práctica, nulo. Además, los expertos advierten sobre dos riesgos concretos. Por un lado, si la moneda tapa las rejillas de ventilación del equipo, la temperatura sube, el rendimiento cae y la vida útil del dispositivo se reduce. Por otro, un objeto metálico sobre el emisor podría bloquear las ondas y generar zonas sin cobertura dentro del hogar, justo el efecto contrario al que se busca. Los técnicos recomiendan una serie de medidas concretas para optimizar la señal sin recurrir a trucos caseros: