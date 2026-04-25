Tiendas D1 ha lanzado recientemente un producto innovador que ha logrado atraer la atención de los aficionados a la gastronomía. Se trata del Sartén Eléctrico con Tapa Cocuk, disponible en todas las sucursales del país a un precio de $69.900, lo que lo convierte en uno de los electrodomésticos más asequibles en el mercado colombiano. Este sartén, diseñado para uso en el hogar, facilita la creación de una amplia gama de platillos, desde desayunos hasta almuerzos completos, sin necesidad de una estufa. Su sistema antiadherente, el control de temperatura ajustable y la tapa de vidrio templado con escape de vapor son características que permiten que cocinar sea más simple, rápido y seguro. El Cocuk XH-30B tiene un diámetro interior de 30 cm y una capacidad de 2.200 ml, lo cual lo convierte en una opción sumamente adecuada para familias pequeñas o parejas. Con una potencia de 1.400 W, asegura una cocción uniforme, además, las asas han sido desarrolladas para permanecer frías al tacto, previniendo así posibles quemaduras durante su uso. Además, dispone de una luz indicadora de funcionamiento que señala el estado del aparato, indicando claramente cuándo está encendido y regulando la temperatura. Este aspecto resulta esencial para minimizar riesgos en la cocina. El nuevo sartén eléctrico de D1 se establece como una opción excelente para quienes aprecian la practicidad. Al no requerir gas ni instalación, resulta adecuado para su uso en apartamentos de espacio limitado, residencias universitarias o incluso durante viajes. Su diseño contemporáneo y compacto facilita tanto su almacenamiento como su transporte. Gracias a su revestimiento antiadherente, los alimentos no se adhieren a la superficie, lo que simplifica notablemente el proceso de limpieza. Para conservarlo en óptimas condiciones, es suficiente emplear un paño húmedo o una esponja suave, asegurando así su durabilidad y funcionalidad. El Sartén Eléctrico con Tapa Cocuk (XH-30B) se encuentra disponible en todas las Tiendas D1 del país, así como en su sitio web oficial. Se destaca por su practicidad y eficiencia, convirtiéndose en una opción indispensable para la cocina moderna. Este producto, con un precio de $69.900 por unidad, se posiciona como uno de los más significativos del catálogo 2025, brindando una formidable relación calidad-precio para los consumidores.