El programa Colombia Mayor, administrado por Prosperidad Social, inicia un nuevo ciclo de pagos en abril de 2026 dirigido a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Este subsidio representa un ingreso clave para miles de personas que no cuentan con pensión en el país. El giro correspondiente a este mes se realiza bajo un esquema organizado y escalonado, con el objetivo de garantizar una entrega eficiente y evitar aglomeraciones en los puntos de pago. Por ello, es fundamental que los beneficiarios conozcan las fechas y modalidades establecidas. En este contexto, una de las principales dudas gira en torno a cuándo inicia el pago, quiénes pueden cobrarlo y qué deben tener en cuenta para no perder el subsidio durante este ciclo. El pago de Colombia Mayor en abril de 2026 inicia oficialmente el 22 de abril, fecha en la que comienza el ciclo 3 del programa durante el año. A partir de ese día, los beneficiarios pueden acercarse a los puntos autorizados para reclamar el subsidio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el pago no se realiza en un solo día. La entrega se desarrolla de manera progresiva, dependiendo del municipio, el operador de pago y la modalidad asignada, lo que permite una distribución más ordenada de los recursos. Los beneficiarios pueden acceder al subsidio a través de operadores autorizados, como redes de giros o entidades bancarias, donde deben presentar su cédula de ciudadanía para reclamar el dinero. En algunos casos, también pueden recibir el pago mediante transferencias según la modalidad definida. El proceso de cobro es sencillo, pero requiere que el beneficiario verifique previamente si tiene un giro disponible. Esto evita desplazamientos innecesarios y permite acceder al subsidio dentro del periodo establecido por Prosperidad Social. El monto del subsidio de Colombia Mayor varía según el municipio y las condiciones del beneficiario, aunque generalmente oscila entre $80.000 y $100.000 pesos mensuales. En algunos casos, puede ser mayor debido a apoyos adicionales de las administraciones locales. El programa está dirigido a adultos mayores que no tienen pensión y que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, generalmente clasificados en los grupos A y B del Sisbén. No obstante, es necesario estar inscrito y aprobado dentro del programa para recibir el pago. Es fundamental que los beneficiarios estén atentos a las fechas establecidas y acudan a los puntos de pago dentro del plazo definido. El subsidio no se entrega indefinidamente, por lo que no reclamarlo a tiempo puede implicar la pérdida del giro correspondiente. Además, se recomienda mantener actualizada la información personal y consultar regularmente los canales oficiales. Esto permite confirmar la disponibilidad del pago y evitar inconvenientes durante el proceso de cobro del subsidio. El subsidio de Colombia Mayor cumple un papel fundamental en la protección social de los adultos mayores en Colombia, especialmente para aquellos que no cuentan con ingresos estables. Este apoyo económico contribuye a cubrir necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. En un contexto de vulnerabilidad económica, la continuidad de estos pagos resulta esencial para garantizar el bienestar de esta población. Por ello, conocer las fechas, requisitos y condiciones del programa es clave para acceder sin inconvenientes al giro de abril de 2026.