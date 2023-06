Vuelven The Beatles: Paul McCartney confirmó que estrenarán su última canción con ayuda de la IA

Hace unas horas, Paul McCartney confirmó a BBC que saldrá una canción inédita de The Beatles. Según detalló el artista, se utilizó un sistema de Inteligencia Artificial (IA) para recrear la voz de John Lennon.

La última canción de "los cuatro de Liverpool" se creó sobre la base de una antigua maqueta incompleta que jamás se publicó.

" La acabamos de terminar y se lanzará este año ", explico McCartney. A pesar de que no nombró el título de la canción, la BBC afirmó que se trataría de una composición que realizó John Lennon en 1978.

Según trascendió, el manuscrito formo parte de una recopilación de material de la banda británica en 1955. Sin embargo, el cantante reveló que George Harrison se negó a trabajar en ella.

La canción de John Lennon que George Harrison se negó a publicar

Según contó McCartney, cuando John Lennon entregó el adelantó de "Now and Then" en 1978, George Harrison se negó a trabajar en ella y la catalogo como "basura".

" No tenía un título muy bueno, necesitaba un poco de reelaboración, pero tenía un verso hermoso y John lo cantaba ", aclaró. "A George no le gustó. Siendo The Beatles una democracia, no lo hicimos", concluyó.



¿Cómo se creó la última canción de The Beatles con la ayuda de la Inteligencia Artificial?

Se utilizó un sistema de Inteligencia Artificial para aislar la voz de John Lennon de una pista de demostración para "The Beatles: Get Back", una docuserie dirigida por Peter Jackson en 2021.

" A partir de una grabación bastante mala, la Inteligencia Artificial fue capaz de extraer la voz de John. Teníamos su voz y el piano. Logró separarlos. Tenemos la voz de John en estado puro, y hemos podido mezclar la grabación, para que se convierta en la última de The Beatles ", explicó el interpreté para BBC.

En esta línea, Sting advirtió que " defender nuestro capital humano contra la IA " será la gran batalla para los músicos en los próximos años.



Por su parte, McCartney agregó que está tecnología "es un poco aterradora, pero emocionante porque es el futuro" y finalizó: "Tendremos que ver dónde nos lleva".

¿Cuándo saldrá la última canción de The Beatles?

Aún no se confirmó cuándo saldrá la última canción de The Beatles. Sin embargo, el cantante anticipó que estará lista para finales de 2023.