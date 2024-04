¿Tu trabajo limita tu crecimiento?: 5 estrategias para superarlo y moverte para crecer

Si sientes que tu trabajo te queda chico, como un pez que ha crecido y quedó encerrado en una pecera pequeña, con apenas capacidad de sobrevivir, es hora de plantearte qué hacer para no caer en la frustración y la decepción. Y para eso a menudo requiere la valentía de dejar atrás situaciones que nos limitan.

Oprah Winfrey es un buen ejemplo de este coraje. Antes de convertirse en una figura icónica y en la presentadora más famosa de televisión de los Estados Unidos, Oprah enfrentó un entorno laboral que no solo desestimaba su potencial sino que la relegaba a roles que no resonaban con su verdadero yo. Su decisión de abandonar el noticiero donde trabajaba para buscar oportunidades que se alinearan mejor con sus aspiraciones y valores, marcó el comienzo de una transformadora carrera mediática.

Esta audaz elección destaca un principio fundamental: para alcanzar lugares que nunca hemos estado, debemos estar dispuestos a tomar caminos que nunca hemos tomado.

Entonces, si te sientes limitado y sin posibilidades de desarrollo de cualquier tipo en tu trabajo actual, aquí tienes cinco estrategias liberadoras:

Estrategia 1: Diseña tu futuro

¿Qué hacer?

Reflexiona sobre tu línea de tiempo laboral, y empieza a construir tu futuro: toma un momento para imaginar con detalle dónde te gustaría estar en el futuro; es lo que llamamos la visualización creativa. Considera el tipo de trabajo, el ambiente, y cómo te sientes en esta visualización. Recomiendo que lo escribas, no lo dejes sólo en tu mente, que suele engañarnos; de esta forma podrás volcarlo en un plan de mini-metas hacia tu gran objetivo y, además, evitarás tomar decisiones apresuradas de las que podrías arrepentirte más tarde. Investigación y planificación: al mismo tiempo, identifica las habilidades y pasos necesarios para llegar allí. Usa herramientas para mapear tu camino y establece metas claras con fechas objetivo. Por ejemplo, Internet nos brinda la oportunidad de saber qué demanda tu actividad actualmente, y de qué forma podrías actualizarte para tener las competencias al día. Acción estratégica: moverte es fundamental para ir hacia tu meta con pasos pequeños y significativos. Puede ser que quieras tomar cursos en línea, asistir a eventos de networking, o incluso proyectos que te apasionen que construyan tu portafolio.

Estrategia 2: Cultiva conexiones valiosas

¿Qué hacer?

Expande tu red : cuando has pasado mucho tiempo en un mismo trabajo, posiblemente has circunscripto tus interacciones a ese lugar. Es hora de activarse en eventos y plataformas donde puedas conocer a personas relevantes en tu campo deseado. No subestimes el poder de una conexión genuina: son las llaves que pueden abrirte paso hacia un lugar donde puedas ‘nadar' y desplegar tu potencial. Un recordatorio final: antes de pedir, da; es una de las principales leyes de influencia y persuasión del experto Robert Cialdini. Traducido, significa: "construye relaciones antes de sacar partido de ellas." Desarrollo de habilidades universales : al mismo tiempo, como los códigos humanos van cambiando aceleradamente, es conveniente fortalecer habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo, y la resolución de problemas, que son valiosas en cualquier campo. Proyectos personales : un proyecto personal no solo muestra iniciativa, sino también pasión y dedicación, cualidades atractivas para futuros empleadores o colaboradores. Por ejemplo, muchas personas en proceso de su siguiente paso laboral hacen voluntariado en ONG o causas que le son afines: allí expanden no sólo su capacidad solidaria, sino de conocer otros entornos.

Estrategia 3: Aprende y crece constantemente

¿Qué hacer?

Educación continua : actualmente tenemos un acceso al conocimiento prácticamente infinito y, en muchísimos casos, sin costo. De hecho las principales universidades mundiales, como Harvard, tienen cientos de cursos en tu idioma, gratuitos, y te incluyen un certificado de asistencia. Puedes diseñar una rutina de aprendizaje que incluya cursos, talleres, videos y libros o audiolibros que expandan todo lo que sabes hasta hoy, para aplicarlo en lo que está por llegar a tu vida. Mentoría y comunidad : otra estrategia sumamente valiosa es la que sigue mi maestro y mentor John Maxwell, considerado el número uno en liderazgo en el mundo. Él tiene mentores con los que se reúne algunas veces al año; va con su libreta con preguntas muy específicas, y les pide su opinión sobre los siguientes pasos en su carrera. Tú puedes buscar mentores y unirte a comunidades que te inspiren y te desafíen a crecer. En cada ciudad del mundo hay clubes de personas como tú, interesadas en desarrollarse: hazlo y verás cuánto mundo diferente conocerás. Aplica tus conocimientos : ahora bien, saber y estudiar es importante, aunque el otro cincuenta por ciento es aplicarlo. Para eso, en tu trabajo actual o cualquier cosa que hagas, aplica de inmediato lo que aprendes. Una clienta CEO de una empresa me dijo "Esta colaboradora tiene una característica fabulosa: escucha, pregunta y aplica." Un resumen preciso de cómo incorporar y llevar a la práctica para adaptarlo a tu estilo y necesidad.

Estrategia 4: Transforma tu mentalidad"

¿Qué hacer?

Autoconocimiento : el desarrollo personal es parte indispensable del proceso si sientes que tu trabajo limita tu crecimiento; porque es posible que parte de ese límite no sea del empleo, sino tu propio techo de cristal. Este techo es lo que tú mismo puedes haber creído que existía, sin ver que hay mucho más para expandirte y explorar. Por eso la sugerencia es que dediques tiempo regularmente para reflexionar sobre tus motivaciones, miedos, y barreras mentales. Lo puedes lograr con psicoterapia, coaching con profesionales, mentores y cualquier otro camino que consideres que te agrega valor. Prácticas de bienestar : una vez que empieces con estas transformaciones en tu vida, puedes considerar incorporar prácticas como la meditación, el mindfulness (mantener la mente en presente)), o el journaling para mejorar tu bienestar emocional y mental. El journaling es escribir un diario: tendrás un cuaderno privado donde cada día volcarás todo lo que se te ocurra, especialmente los rescates de ideas, pensamientos y estados emocionales que tengas. Verás cómo esta herramienta te permitirá observar en forma tangible el avance que vas teniendo, porque, si lo dejas sólo en tu cabeza, será difícil de detectar. Al escribirlo lo haces mental y físico, y esto ayuda a una mayor dimensión de tu desarrollo. Feedback activo : se trata de pedir y dar (si te lo solicitan) feedback de manera constructiva. ¿Cómo piensas que puedo mejorar? ¿Cuándo me ves trabajando, qué cualidades observas en mí? ¿De qué forma sientes que limito mi crecimiento?, son algunas preguntas que puedes hacer a tus colegas que te conocen bien. Al tener respuestas, "Utiliza todo para crecer, aprender y avanzar", dice mi maestro John Roger.

Estrategia 5: Construye tu Marca Personal

¿Qué hacer?

Autenticidad : sí, ya sé que este concepto aparece hasta en la sopa. Sin embargo, es el nuevo tipo de currículum del mundo actual, además del tradicional. Un cincuenta por ciento es lo que tú sabes hacer, tus títulos y avales; y el otro cincuenta es lo que los demás perciben de ti ", aun cuando no estás presente", como afirma Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Para empezar, reflexiona sobre lo que te hace único y cómo puedes comunicar eso al mundo. También piensa qué tanto te has lucido al compartir tus logros con tu empleo actual, sin ser soberbios ni egocéntricos. Este es un punto de ‘marca personal interna' que el 99% de los profesionales no hacen, y es estratégico para obtener más consideración en los empleos, incluso para lograr aumentos de sueldo o ascensos. Presencia digital : asegúrate de que tu presencia en línea refleje tu marca personal, mostrando tus habilidades, pasiones, y proyectos. Por ejemplo, si hace muchos años que no actualizas tu perfil en LinkedIn, ya tienes un primer paso, porque esa es la red social profesional más grande del mundo (tiene más de 1 billón de persones; en Latinoamérica, más de 115 millones). Aprovecha cada oportunidad que se presente para darte a conocer y comentar brevemente lo que haces y tus puntos que solucionan los problemas de las empresas. Hoy se buscan soluciones y autonomía cada rol. Contribución activa : otro recurso que te va a ayudar a salir de la pecera, es que participes activamente en tu comunidad profesional compartiendo conocimientos, iniciativas, o liderando proyectos que reflejen tus valores y habilidades. Desde dar una charla en un colegio o facultad, hasta en un panel con colegas, o asistir a eventos donde tu nombre empiece a sonar. No se trata de que seas "influencer", aunque sí podrías proponerte ser influenciador en tus diferenciales profesionales. Esto es, que tus ideas resuenen en los demás.

La travesía hacia el crecimiento personal y profesional es un camino de descubrimiento constante. "No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va", decía Séneca. Aquí has conocido cinco ámbitos y decenas de estrategias prácticamente gratuitas, con las que ya mismo puedes empezar a moverte.

La decisión de dejar un entorno laboral que no nos permite crecer es un acto de superación y fortaleza interna, y un paso crucial hacia la realización de nuestras sanas ambiciones más profundas. Es un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro propio destino y que, con determinación, estrategia y un compromiso inquebrantable con nuestro desarrollo, podemos alcanzar las cimas que soñamos.