PSG vs. Al Nassr: por qué Marcelo Gallardo dirige el Riyadh Season y cómo fue su fuerte pelea Cristhophe Galtier

Marcelo Gallardo sorprendió al anunciar que volverá a dirigir un partido, luego de su salida de River Plate. El director técnico comandará al Riyadh Season, equipo donde jugará Cristiano Ronaldo, para enfrentarse al PSG de Lionel Messi. Sin embargo, no será el único duelo: en su retorno se reencontrará con el DT Cristhophe Galtier, con quien tuvo una fuerte pelea en 2001.



Se trata de un tradicional evento de turismo y entretenimiento, que se realiza desde el 2019 y es uno de los más llamativos del mundo. En esta ocasión, los equipos escogidos de la liga saudí son Al-Hilal y Al-Nassr, que acaba de cerrar el fichaje estrella de Cristiano Ronaldo. Entre ambos, se conformará el conjunto dirigido por el Muñeco.

El Riyadh Season tiene como objetivo principal comenzar a difundir la cultura del país árabe en el mundo occidental. Por eso mismo, el equipo escogido es el PSG, no solo por su distintivo plantel, sino también porque tiene como jefe al jaque gatarí Nasser Al-Khelaïfi.



Marcelo Gallardo se encontró con Cristiano Ronaldo.

Gallardo fue convocado para esta edición y ya tuvo su primera práctica con el equipo previo al encuentro de estrellas de Arabia Saudita. Allí, conoció y se abrazó con el ex Real Madrid, que mantendrá la cinta durante el partido. También con Gonzalo Montiel, con quien ganó dos Copas Libertadores en River.

La fuerte pelea de Marcelo Gallardo con Christophe Galtier que terminó en el hospital



En 2001, Marcelo Gallardo era una de las estrellas del Mónaco. En ese momento, su equipo se enfrentó al Olympique de Marsella, donde el actual director técnico de Lionel Messi se encontraba trabajando como asistente de campo.

Lo que parecía un partido tradicional, terminó convirtiéndose en una fuerte riña que dejó al Muñeco en el hospital con varias lesiones y le provocó seis meses de suspensión a Galtier. ¿Qué ocurrió durante el encuentro?

Todo comenzó cuando ambos equipos se fueron al descanso. "Terminó el primer tiempo y nos fuimos metiendo al túnel. En esa época no se acostumbraba a salir todos juntos... y ahí viene la emboscada", contó la figura de River, en el libro "Gallardo Monumental". En su momento, los de seguridad cerraron el ingreso al túnel y "adentro estaba Galtier esperando", narró.

"Vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar de adelante sin parar... No sé habrán sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados ", recordó el Muñeco. Luego de la golpiza, él debió ser atendido en el hospital por lastimaduras en la ingle, estómago, nariz, labios y ojos.

Mientras que, por su parte, el actual DT del Paris Saint-Germain argumentó que Gallardo "insultó y pegó" y él reaccionó como "autodefensa". Esta tarde, se volverán a encontrar ambos como técnicos.