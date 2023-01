Huerta en casa: cómo armarla, cuánto sale, consejos y calendario de siembra 2023

El aumento del consumo y producción de frutas y verduras es una tendencia en crecimiento a escala global. Según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a partir de la pandemia de coronavirus incrementó el interés de los consumidores en la "autoproducción de alimentos", que va de la mano con el armado de las huertas urbanas.

Las huertas urbanas atraviesan la cotidianeidad de la población, quien encontró en ellas una de las piezas para contribuir al rompecabezas de una mejor calidad de vida, en la que los hábitos saludables son esenciales: "alimentación, actividad física y vínculo con las plantas y espacios verdes".

Los beneficios de tener una huerta en casa

Silvina Ferreyra es docente, se desarrolla en el área de producción orgánica, comunicación y docencia, y es la responsable de "Nuestra Huerta", la huerta urbana de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación , y aseguró en diálogo con El Cronista que estos espacios "son fundamentales para darle una mano al planeta."

Para Silvina Ferreyra las huertas son fundamentales para "darle una mano al planeta". (Foto: gentileza).

"Al tener una huerta en el hogar las personas se conectan con una alimentación saludable y variada. Se conectan con el alimento desde el lugar donde nacen y con un manejo agroecológico sin organismos genéticamente modificados", explayó.

Y destacó que "la huerta trae una mirada circular", es decir, que nada se desperdicia y todo se "reutiliza" . Los elementos que no se descartan en el armado de estos espacios se pueden usar para realizar el compostaje orgánico y de biomateriales.

Esta acción de no descartar alimentos permite recuperar valores como el de que "la comida no se tira" y se comparten "recetas familiares", detalla Ferreyra.

Los consumidores son cada vez más conscientes de su alimentación y tienen interés en saber de dónde vienen.

Para la especialista, el alimento es "un hecho social, ambiental y económico" que se relaciones con tres de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas: hambre cero; ciudades y comunidades sostenibles; y producción y consumo responsables "con el cuidado de los recursos naturales".

Cómo empezar una huerta

Martín Bruballa es técnico en jardinería y docente en la Escuela Agropecuaria y Agroalimentaria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA) . Su primera recomendación para comenzar con el armado de una huerta en casa es "saber qué tenés".

"Si un terreno chiquito o una maceta, para así saber cómo encararlo. Son parecidos, pero en una tenés menos lugar y espacio, pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer", aclaró a este medio.

Tras saber con qué elementos se cuentan para empezar, el siguiente paso es preparar el suelo o la maceta: "Con solo plantar la huerta directamente en tierra anda bien, obviamente después sumás cosas como el abono y fertilizantes para mejorar la estructura del suelo y también la vida de las plantas".

Las huertas urbanas se pueden armar en un balcón, una ventana o en la oficina.

Sin embargo, en las macetas no es recomendable usar solo tierra porque se "apelmaza" y esto lleva a que se forme una piedra. Por ende, " la planta no tiene por donde escapar , en la tierra se van a otro lado, pero es conveniente preparar un buen sustrato".

Este sustrato puede incluir tierra combinada con materia orgánica como el compost, la turba u otros materiales similares . Ambas bases para sembrar se tratan de manera diferente: "Del suelo podés despreocuparte de que se apelmace, andar tirando mucho fertilizante o abono, pero en la maceta hay que hacerlo porque se mueren las raíces".

En qué mes del año puedo empezar mi huerta

Si bien hay frutas y verduras que deber ser sembradas en determinado momento , no hay un mes específico para empezar una huerta en el hogar. La clave es hacerlo cuando se cuenta con el tiempo para ello.

"Podés empezar en cualquier momento del año. Muchos cultivos son estacionales (hay de primavera-verano y de otoño-invierno), recomiendo empezar en el momento que creas que podés sostenerlos , si te vas de vacaciones no arranques una huerta ahora porque vas a tener requerimientos", explicó la especialista de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.



Qué factores debo tener en cuenta para hacer una huerta urbana

Además de saber con qué cuento para comenzar una huerta (suelo o maceta), otro factor a considerar son las horas de sol. Si se tienen entre siete u ocho se pueden realizar cultivos de raíz y de frutos, al que se suman los de hojas.

En caso de tener tres o cuatro horas de sol, sólo se podrán hacer cultivos de hoja como la espinaca, acelga, rúcula o el perejil.

A las horas de sol también se suma el agua, esta debe ser segura porque se están cultivando alimentos y se debe preservar su inocuidad.

El agua de lluvia puede ser utilizada para regar lo sembrado, ya que tiene otros minerales que no posee la potable. Silvina recomienda "dejar asentar" a esta última para que se evapore el cloro.

Estos son los beneficios de armas huertas en escuelas.

Qué puedo plantar por primera vez: calendario de siembra

La elección de qué puedo plantar está atada a las estaciones del año. Los cultivos se dividen en invierno y verano.

En invierno se puede plantar lechuga, repollo, coles, acelga, espinaca, cebolla de verdeo o puerro. Según Bruballa, todas estas verduras "se bancan el frío" y llegan hasta la primavera.

Con la llegada de la primavera se puede sembrar tomate, zapallo, maíz, ají, papa, berenjena y también lechuga y espinaca, todas ellas se cosechan a fines del verano.

Cómo se cuidan las huertas: el mito del riego, plantas aromáticas, nativas y más

Riego

En verano se debe regar más seguido : por la mañana bien temprano o por la tarde noche.

En invierno el riego será menos seguido y sólo por la mañana . Si los cultivos están en un lugar abierto se corre el riesgo de que las raíces se congelen o la planta se hiele.

"No está bien regar todos los días, depende de muchos factores y el primero es el climático. Si hace una semana que llueve, el suelo (terreno) va a retener más agua que una maceta, pero el agua drena y no se estanca. En una maceta es importante que tenga buen drenaje, que no se llene de agua y no tenga oxígeno de la misma, al no tener oxígeno aparecen todas las bacterias y terminan matando las raíces", detalló el docente de la Escuela Agropecuaria y Agroalimentaria de la UBA.



En esta línea, agregó que con un "exceso de riego aparecen enfermedades o insectos. A veces los insectos aparecen porque es la época de cochinillas o pulgones. El cuidado es manejarlo de una forma más orgánica y sin venenos, es más sano comer una hoja mordida que una que esté impecable. Ahí decidís si querés una huerta estética o una lleno de veneno y te envenenás vos, combatís hasta cierto punto de forma orgánica".

Un tip para el riego: meter el dedo en la tierra, si está húmedo no hay que regar. "Tenés que ir mirando ir mirando y vas dándote cuenta cómo regarla. Es observación", indicó el especialista.



Para la responsable de "Nuestra Huerta", el suelo tiene que estar "húmedo y no encharcado", pero todo dependerá de sustrato elegido.



"Con suelo con buen drenaje y aireado vas a tener una buena estructura, un suelo fértil con mucha materia orgánica que aporta muchos nutrientes. Podés agregar abonos verdes, compost y cultivar legumbres, cada vez que cambias un cultivo vos ponés una legumbre y te aporta nitrógeno al suelo", aconsejó Silvina.

Cultivos asociados, nativas y aromáticas

Las aromáticas son plantas que funcionarán como barreras para plagas y enfermedades. Se los suele conocer como cultivos asociados o "trampa", entre ellas se encuentran las caléndulas.

"Se ponen para atraer insectos, así atacan esa planta y no el cultivo. Es una manera ecológica de tener controlada" la plaga, aseguró Martín.

Desde el punto de vista de Silvina, estos cultivos son "amigos que te dan la mano", como por ejemplo el tomate y la albahaca que "van siempre juntos" porque así se ahuyenta al gusano de las tomateras.

También resaltó que la lavanda es "fantástica". En la huerta no puede faltar el romero y también se puede sumar alguna que otra planta nativa: "Podés incorporarla a tu jardín porque atrae colibríes, mariposas, polinizadores y al estar adaptada (las nativas) consumen menos recursos naturales como el agua o lo nutrientes del suelo".

"Cuando hacés una huerta estás construyendo un ecosistema, biodiverso que es lo que estamos buscando. Si está en equilibro vas a tener muy pocas plagas y enfermedades ", aseveró la especialista.



Las plantas nativas atraen colibríes, mariposas y polonizadores.

Germinación y siembra

Uno de los últimos factores a tener en cuenta es la siembra, en este caso la germinación. " Es el momento más débil de la planta y es vulnerable a todo, en especial a la humedad ", advirtió Martín.

"La mejor opción es germinar primero la semilla en alguna maceta y una vez que crecieron trasplantar. Para germinar en macetas y no olvidar el riego hay que colocar una mitad de tierra, las semillas, tapar con una capa fina de tierra, añadir agua y cubrir con papel film", explicó el docente.

Al tapar con un papel film la maceta, al querer evaporarse el agua de la misma llega un momento en que la gota es pesada y cae. Así es como se arma un circuito de riego constante.

Qué es el compost y cómo se hace

A todos los consejos mencionados se suma el compost, el proceso en el que se descomponen los desechos orgánicos y se convierten en abono. Quienes tienen balcones en sus lo pueden hacer ya que sólo precisarán restos de verduras y frutas, menos cítricos y cebolla. " Todo crudo y ninguna comida preparada porque eso agrega muchas sales al compost ", señaló Silvina.

¿Qué puedo poner en el compost?

Restos de poda

Trozos de papel sin tinta

Saquitos de té sin etiqueta

Hilo de algodón

Yerba en cantidad determinada (puede acidificar el compost)

Tierra

Lombrices californianas

El proceso del compost dura entre tres y seis meses . Para que la descomposición sea más rápida debe estar todo picado chiquito. Un consejo útil a tener en cuenta antes de armarlo es comprar una cinta para medir el PH del suelo, que debe dar entre 7 y 8.

En primera persona: cómo es tener una huerta

A partir de los consejos, tips y explicaciones de los especialistas todos pueden comenzar a sembrar frutar, verduras y otras plantas. Osvaldo Espíndola es oriundo de la localidad de Sevigne, partido de Dolores, provincia de Buenos Aires.



Hace varios años comenzó su huerta con "muy pocas cosas", como algunas plantas de cebolla de verdeo y morrones. " Veo que (la huerta) da muchas cosas importantes para que uno empiece a trabajar , empecé a agregar más plantas, tomates y después la lechuga", recordó.

"Los zapallos y la calabaza acá no se compran porque sale todo de la tierra", aseguró y añadió que "lo más importante es que todo es natural porque no se usa ningún químico".

Una huerta en casa también genera un ahorro en las familias. (Foto: Gentileza)

Hoy en su quinta hay ciboulette, cebolla de verdeo, zapallo, morrones, repollo, lechuga, tomate, sandía, zapallo, calabaza, uva, ajo, albahaca , entre otros.



"Al principio mientras preparás la tierra le dedicás más tiempo, unas tres horas a la mañana y otro poco más a la tardecita", contó Espíndola, quien además destacó que el beneficio es la producción propia: "Tenés todo en la huerta y hecho al lado de tu casa".

" Todo lo que sembrás sirve porque son cosas maravillas y lo más importante es que son naturales . Te olvidás de la verdulería cuando tenés una quinta, todo se saca de ahí hasta frutas. Hoy en día se compra muy pocas cosas en la verdulería", relató.

Cuánto sale armar una huerta

En el vivero Boedo Garden, ubicado en Agrelo 3513, Almagro , ofrece plantas de interior y exterior, como así también productos agroecológicos.

Las semillas de hortalizas y aromáticas están $ 190 y las de Garden Park en $ 250, la gran mayoría ronda este precio, al mismo valor se consiguen las flores.

En lo que refiere al sustrato para el suelo o la maceta, el compost de 20 litros está $ 990 y el 50 cuesta $ 1800.

El precio de las macetas varía según el tamaño y la ubicación en la que se ubique, en un balcón con sol de mañana están las jardineras (unos canteros largos) de 60 x 18 centímetros que cuesta $ 2000.