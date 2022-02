Euphoria Capítulo 7: Todo lo que tenés que saber, trailer, argumento y especulaciones

Euphoria, la tan aclamada serie de HBO y HBO Max, se encuentra a la vuelta de la esquina. Este domingo nos trae su séptimo capítulo, el cual nos sumergirá en su universo para finalmente ver la obra de Lexi.

Desde que Euphoria comenzó, Lexi se introdujo en la serie como un personaje que desde afuera observa todo su alrededor. Esta temporada ha tomado más protagonismo y hemos visto que a lo largo de esta ha desarrollado una obra teatral que es un reflejo de su vida y la de su hermana Cassie. Es por eso, que llega a ser un reflejo también de la vida de todos los que las rodean. Por lo que se espera, la historia que veremos en el escenario va a sacar a relucir todos los secretos que los demás personajes se esconden entre sí.

Euphoria Capítulo 7: Resumen del capítulo 6

En este episodio pudimos ver con lujo y detalle a una de nuestras parejas favoritas, los vinimos ansiando desde principio de la temporada. Si, hablamos de nuestros queridos Lexi y Fez, quienes en el sexto capítulo derritieron nuestros corazones.

La secuencia de los dos tortolos cantando a todo pulmón "Stand By Me", el famoso tema de la película de 1986 con el mismo nombre, nos dejó en la nubes. Acurrucados en un mismo sillón (como el capítulo 1), mientras se toman de la mano y se miran dulcemente.

Sin duda, en el próximo capítulo volverá a retomar la historia de los personajes de Maude Apatow y Angus Cloud, respectivamente. No obstante, su amor se pondrá a prueba tras los inesperados problemas de Fezco con la policía y el asesinato de Mouse por parte de Ash.

En cuanto a Cassie, Maddy y Nate, sabemos que Maddy pasó por el momento traumático de Nate amenazandola con un arma para que le de el CD con la película del encuentro de su padre y Jules. Este se lo da a Jules quien asustada lo acepta y nos queda esa historia inconclusa entre ambos. Busca a Cassie y esta accede a vivir con él.

Rue, por otra parte, recibe el perdón de Ali, quien luego llega para cocinar y entretener a su madre y a Gia después del oscuro episodio de abstinencia de la protagonista. El episodio concluye con los gritos y el llanto desesperado por la madre tras no poder ingresar a su hija a rehabilitación y recibir el tratamiento que necesita.

Euphoria Capítulo 7: Tráiler

El avance nos anticipa mucha tensión. Por un lado, la situación con Custer parece convertirse en un impedimento para que Fezco llegue a la obra. Lexi lo invitó al estreno de "Oklahoma" y pese a estar vestido con un traje y un ramo de flores, Fez no aparece en el lugar, dejando un asiento vacío en al auditorio. Todo podría terminar mal con este personaje que inicialmente iba a morir en la primera temporada.

La madre de Rue sigue lidiando con la abstinencia de su hija, y la denegación de su hija en el centro de rehabilitación. Por último, tenemos el triángulo amoroso entre Cassie, Maddy y Nate que también parece tener su protagonismo en el episodio tras el suspenso que nos dejó el anterior.

Los fanáticos notaron un detalle importante en el tráiler: Sabemos que éste comienza con Lexi, la hermana de Cassie, tomándose una foto, ya que es hora de que se estrene su obra. Mientras se escucha la voz en off de Lexi, aparece una breve imagen de Nate y Cassie tomados de la mano en el pasillo de la escuela secundaria. Cassie lleva un top con un maquillaje muy al estilo Maddy y su cabello está alisado, ya hemos notado previamente como quiso llamar la atención de Jacobs de esta manera. Lo que también nos revela este momento es que tiene puesto el collar que Nate le regaló a Maddy en su cumpleaños. En el episodio 6, Nate quita el collar de la cómoda de Maddy antes de amenazarla a ella y a sí mismo con un arma.

Euphoria Capítulo 7: fecha y hora

El capitulo "The Theatre and It´s Double" (El teatro y sus dobles) estrena el domingo a las 11 pm (ARG) por HBO y HBO Max. Según el nombre podemos deducir que no solo revelan secretos de sus personajes sino que quizás Lexi predice cosas que se avecinan para el último episodio. Eso lo tendremos que ver, ¡no te lo pierdas!