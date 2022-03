Esta es la película más censurada en la historia del cine: "Las escenas eran pesadas y aterradoras"

El próximo 26 de diciembre "El Exorcista" , la obra maestra del cine de terror de William Friedkin, cumplirá 49 años de su estreno e iniciará el camino rumbo a la decalustro, con un sin fin de mitos y leyendas en su haber, tras haber sido catalogada como una de las películas más censuradas de la historia.

El film protagonizado por Ellen Burstyn, Max Von Sydow, Jason Miller y Linda Blair, recibió el mote de blasfemia por la Iglesia Católica e incluso su productora, Warner Bros Pictures, debió dar de baja el trailer inicial con el que había lanzado la campaña de promoción y eliminó algunas escenas.

Amada u odiada, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la sumó como parte de su Registro Nacional de Cine, bajo la categoría de "cultural, histórica o estéticamente significativa".

Qué censuras recibió El Exorcista de 1973

A pesar de haber sido galardonada con un premio Oscar y un Globo de Oro, en 2013 y más de 40 años de su aparición, se publicó el trailer censurado en 1973 .

Según indicó el sitio Dangerous Minds, en aquella época, los cines se negaron a pasar la promoción ya que era tan desagradable que muchos espectadores abandonaron las salas. Tanto así que algunos incluso terminaron vomitando .

"La verdad es que fue una de las experiencias más desagradables de mi vida, pero recientemente he leído que para triunfar en tu vida es posible que tengas algunos fracasos previamente. Lo que pasó es que el director, William Friedkin, me contrató para escribir la música del tráiler, se grabaron seis minutos para la edición de Warner del tráiler. Las personas que vieron el tráiler reaccionaron en contra de la película, porque las escenas eran pesadas y aterradoras, por lo que la mayoría fue al baño a vomitar" , explicó el director encargado de llevar adelante la partitura sonora, Lalo Schifrin, a Score Magazine.

En otro tramo, agregó: "El avance fue excelente, pero la mezcla de esas escenas aterradoras y mi música, que también era una partitura muy difícil y pesada, asustó al público. Entonces, los ejecutivos de Warner Brothers dijeron a Friedkin que me dijera que debo escribir una partitura menos dramática y más suave".

Otras de las barreras que tuvo que enfrentar se dio en México: el columnista Pablo Palomino, contó en el Universal, que en mayo de 1974 la cinta llegó a ser proyectada en la Cámara de Diputados local para someterla a un "juicio severísimo" adicional al realizado por los organismos regulatorios.

"La película, por su enorme impacto y el tema que trata, puede causar males incalculables al público mexicano... el honorable recinto se verá visitado por el diablo" , advertía años atrás el texto de la iniciativa legislativa.

En Nueva York, por su parte, un grupo de religiosos, católicos en su mayoría, planearon también impulsar una demanda contra El Exorcista "por ofensas insanas a la niñez".

"El actual pulular del satanismo y la ola de interés por lo oculto, tanto en filmes como en novelas (Los Diablos, El Exorcista, Rosemary's Baby, El Otro, Mefisto Waltz, Los Condenados, etc.), así como en el culto popular, son indicios de una cultura que ha perdido su equilibrio en una inundación de símbolos del mal" , refutó Samuel Bernardo Lemus, columnista de The New York Times.

"La prohibición de ver El Exorcista es efectiva. Se prevé que en el momento en que esta cinta sea puesta en un salón comercial, habrá verdadero furor por las prácticas mágicas y lo oculto... nos encontraremos en las elegantes ‘boutiques' de la Zona Rosa y en partes de la ciudad, objetos de carácter esotérico... ¡El retorno de los brujos!" , insistió.

