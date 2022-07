"El óleo del siglo XXI: ¿y si los memes son arte? Me gusta pensar que sí"

¿Podemos catalogar a los memes como arte? Para el mundo del arte cripto los memes no solo son considerados arte, sino que además, gracias a ellos, a la palabra cripto se le asoció la palabra arte. Fueron los memes los que habilitaron (sin saberlo) un tipo de contenido artístico en la blockchain y construyeron y dieron lugar a un mercado que gira en torno a ellos.

Esto me llevó a pensar en como la historia del arte estuvo siempre atravesada por el contexto, y como las herramientas disponibles en cada momento determinaron no solo la producción artística (con la novedad técnica del momento) sino también como el mercado del arte se construyo al rededor de cada herramienta o técnica del momento.

El descubrimiento de la pintura al óleo en el siglo XV por ejemplo, o la fotografía en el XIX, el arte cinético en el XX. ¿Y hoy? ¿Qué técnica o herramienta aparece como novedad en el arte de hoy? ¿Qué lenguaje representa la actualidad cultural? En el momento en que Internet se hizo masiva y accesible, el mundo de las artes visuales cambió para siempre. Se producen miles de imágenes por segundo y nosotrxs consumimos miles de imágenes por segundo. Hoy existen muchísimos artistas que incorporan lenguajes digitales, temáticas o imágenes propias de la cultura digital a sus obras físicas.

Es imposible no reconocer que la tecnología, y nuestro vinculo con ella, definen y delinean nuestra identidad cultural y dan lugar a una nueva forma de consumo. Se me viene a la cabeza la obra de Nicolás Romero Escalada @eversiempre y su referencia a imágenes del mundo de Internet y el consumo que allí se genera. Pero lo que me parece interesante no solo tiene que ver con lo que esta pasando en términos de producción y practica artística. sino en la la forma en la que "usamos" y consumimos esas imágenes.

En definitiva, lo que encuentro como novedad es la forma en la que nos vinculamos con el arte. Como si de alguna manera estuviésemos frente a uno de esos momentos en los que podemos redefinir que es arte, y escribir un nuevo capitulo en esa historia. Pero el mundo del arte se construyó siempre al rededor de valores como el de la exclusividad, la pertenencia, lo sofisticado, la elite, manifestando una fuerte resistencia a lenguajes o propuestas artísticas que vinieran de "afuera", sobre todo propuestas asociadas a lo popular y masivo (pienso en lo que paso con el surgimiento del pop, el graffiti o el street art) y esto mismo esta pasando hoy con el arte digital, los memes no están exentos.

Si la herramienta que representa a este capitulo de la historia del arte, es la tecnológica, entonces me pregunto. ¿Cuáles son las obras y los artistas que escribirán y representaran a este momento de la historia de la humanidad? Y ¿Qué relación existe o encuentro entre los memes y el arte?

Obra de Flor Meije, joven artista argentina que incorpora el espíritu de los memes en su trabajo. Si bien la producción de memes no es en sí misma una práctica de carácter artístico, ni quienes los crean lo hacen con ese fin, la forma en la que se infiltraron, la forma en la que se consumen los convirtió rápidamente en un tipo de contenido representativo de la cultura contemporánea. Hoy todo puede convertirse en un meme, y esto los ubica no solo como medio de entretenimiento sino también de comunicación, generando inevitablemente un impacto en la forma en la que se produce y consume el arte contemporáneo.



El mundo de los memes confluye en el mundo del arte, de alguna manera también en tensión, creando narrativas que atacan, que cuestionan, que definen nuevas formas de hacer y de proceder, marcando la agenda cultural y social. Y aparecen junto a los memes un universo de artistas que los incorporan. Se me vienen nombres de artistas como: Florencia Meije @flomeije, Abril Carissimo @bbywacha, Sebastián Aladro @aladroilustraciones, Seelvana Baylac @seelvana por nombrar solo algunxs. Artistas que no solo incorporan el código y el efecto meme en sus obras (para quienes claramente los memes son arte) sino también para quienes probablemente la "institución" que mas los representa ya no es el museo, sino Internet.

Hoy más que nunca el arte es utilizado, viralizado, consumido y apropiado por los consumidorxs y esto genera inevitablemente un gran cambio en relación a la forma en la que definimos al arte, sus bordes se expanden y empiezan a configurarse no solo nuevos lenguajes y perfiles de artistas, sino también nuevas formas de comprender, definir y consumir arte y esto está siendo posible gracias al nacimiento y la evolución de Internet.

¿Son los memes arte? Me gusta pensar que sí.

Foto destacada, gentileza Unsplash (PH Charles Eteroma).