Superluna de Ciervo: los signos del zodiaco que se verán beneficiados en salud, dinero y amor en esta semana

La Superluna de Ciervo estará presente en el cielo este miércoles 13 de julio del 2022 y será la más grande en lo que va del año. El siguiente evento ocurre con la Luna en Capricornio y el Sol en Cáncer y generará equilibrio entre el sentimiento, las acciones pragmáticas y la razón.

El acontecimiento será beneficioso para algunos signos del zodiaco por la energía que puede traer. A continuación, encontrarás quiénes serán los afortunados.

Signos del Zodiaco | Así le irá a los signos del zodiaco con la Luna Llena de Ciervo.

Aries

La carrera profesional será ideal en esta Luna Llena ya que resaltará las responsabilidades, estructuras y reglas. Aries, no pierdas esta oportunidad que te da el universo y prioriza las cosas que son importantes para lograr el éxito.

Cáncer

A pesar de que será uno de los signos que le puede afectar, también le traerá beneficios. El evento brindará al cangrejo nuevas formas de llevar adelante sus relaciones personales. Tendrá el desafío de sus acciones.

Libra

La Superluna de Ciervo generará que muchos secretos familiares salgan a luz y a pesar de que parezca peligroso, traerá cosas positivas. Generará estabilidad en el hogar y tendrás que tomar decisiones importantes.

Leo

La Super Luna de Ciervo te ayudará a organizar tu situación económica y patrimonial con calma y perseverancia. Tu generosidad, será otro de tus puntos fuertes y regresará todo doble.

Virgo

Este evento generará que tengas ganas de viajar y conocer nuevos destinos ya que precisas unos días de descanso, luego de tanta rutina.

Capricornio

La Super Luna Llena Ciervo será ideal para equilibrar tu vida en todos los aspectos, tanto amorosos como laborales. Incluso, si precisas empezar de cero, no lo dudes porque cambiarás de energía para llevar a cabo tus objetivos y proyectos.

Géminis

Uno de los puntos fuertes será la bondad, y la independencia con la que lleves adelante tu personalidad. No te descuides de tu salud personal y tomá un descanso cuando sea necesario.

Tauro

Será necesario que uses toda tu creatividad y fortalezas que tienes escondidas. Incluso, ocurrirán situaciones en el amor y trabajo que no tenías planificado. Este tiempo, te ayudará a despejar la mente de todo lo malo.

Acuario

Será necesario que hagas un cambio en tu vida económica y profesional para llegar a un equilibrio. Aprovechá este tiempo para tener verdaderas amistades y abrir tu círculo social.

¿Qué es la Superluna Ciervo?

Esta luna es conocida con este nombre debido a que los ciervos macho despliegan sus cuernos en julio, según The Old Farmer's Almanac. En Buenos Aires, Argentina , la luna se puso este miércoles a las 8:02 a.m. y sale a las 5:50 p.m. (tiempo local).

¿QUÉ DÍAS ESTARÁ PRESENTE LA SUPERLUNA CIERVO?

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), esta luna podrá ser vista a partir de este miércoles 13 de julio hasta la mañana del día siguiente, es decir hasta las primeras horas del 14 de julio.