La Copa Robótica Educabot 2026 alcanzó una convocatoria histórica y se consolidó como una de las iniciativas de tecnología educativa más importantes del país. En esta edición participaron 15.000 estudiantes de 1386 escuelas distribuidas en las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La magnitud de la Copa Robótica Educabot 2026 también quedó reflejada en la cantidad de equipos participantes. En total, 3018 grupos avanzaron a través de los primeros desafíos de una competencia que combina programación, creatividad, innovación y compromiso social.

El crecimiento sostenido de la Copa Robótica Educabot 2026 evidencia el interés creciente de los jóvenes por las disciplinas vinculadas con la tecnología, la robótica y las habilidades STEAM, cada vez más demandadas en el mundo actual.

Ni fútbol ni esports: la competencia que reúne a 15.000 jóvenes argentinos alrededor de la tecnología.

Los desafíos de la Copa Robótica Educabot 2026 que pusieron a prueba a miles de estudiantes

La primera etapa de la Copa Robótica Educabot 2026 estuvo integrada por cuatro desafíos diseñados para evaluar capacidades técnicas, trabajo colaborativo y pensamiento computacional. Los participantes debieron afrontar actividades individuales y grupales vinculadas con tecnología, energía y resolución de problemas.

Entre las pruebas destacadas figuró un desafío de presentación personal mediante video, actividades relacionadas con energías renovables y el diseño de soluciones para problemáticas reales de las comunidades. Además, los estudiantes participaron de una experiencia de programación protagonizada por “Aerobot”, un robot explorador enfocado en retos vinculados con energía y tecnología.

Desde la organización explicaron que la competencia fue diseñada bajo criterios de inclusión. Según el detalle oficial, se trabajó para “garantizar que los estudiantes pudieran demostrar su talento con equidad, eliminando las barreras para el aprendizaje y la participación”.

Los resultados reflejaron la diversidad territorial de la Copa Robótica Educabot 2026. Participaron escuelas rurales y urbanas de todo el país, mientras que Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Salta y Neuquén fueron las jurisdicciones que acumularon la mayor cantidad de puntos.

Qué preocupa a los estudiantes argentinos según la Copa Robótica Educabot 2026

Uno de los datos más relevantes que dejó la primera fase estuvo relacionado con las temáticas elegidas por los equipos para desarrollar sus proyectos comunitarios. Más de la mitad de los participantes, exactamente el 53%, decidió trabajar sobre residuos, reciclaje y limpieza de espacios escolares y comunitarios.

La cifra muestra una fuerte preocupación por el cuidado ambiental y la sostenibilidad.

También tuvieron una presencia importante los proyectos relacionados con ahorro y generación de energía, que representaron el 13,1% de las propuestas. A ellos se sumaron iniciativas vinculadas con el cuidado responsable del agua, la movilidad, la seguridad vial, la salud y el bienestar.

Desde la organización destacaron que estas iniciativas demuestran que “cuando se eliminan las barreras para participar, la diversidad de miradas puede contribuir a soluciones más creativas y cercanas a la realidad de cada comunidad”.

El camino hacia la final nacional de la Copa Robótica Educabot 2026

Concluida la primera etapa, la Copa Robótica Educabot 2026 ya avanza hacia las fases decisivas. Actualmente, los equipos participan de un desafío de programación remota en el que deben operar una central de energía eólica mediante un videojuego diseñado especialmente para la competencia.

Los estudiantes deben programar, configurar y gestionar una planta capaz de abastecer de energía a una ciudad. El objetivo consiste en recolectar la mayor cantidad de energía posible, mantener iluminada la ciudad y resolver desafíos en tiempo real.

La organización decidió extender los plazos debido al crecimiento alcanzado por la competencia. Según explicaron, “Queremos asegurar que cada estudiante y docente cuente con el tiempo necesario para capacitarse, desarrollar sus proyectos y llegar con el máximo nivel técnico a las etapas decisivas de la competencia”.

La fase de entrenamiento se desarrollará entre el 1 de julio y el 10 de agosto , mientras que las semifinales provinciales tendrán lugar entre el 10 y el 24 de agosto.

Neuquén será sede de la gran definición nacional

Ni fútbol ni esports: la competencia que reúne a 15.000 jóvenes argentinos alrededor de la tecnología Fuente: Shutterstock Shutterstock

La gran Final Nacional de la Copa Robótica Educabot 2026 se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén.

Allí competirán los mejores equipos del país por el título nacional y por la posibilidad de representar a Argentina en el FIRST Global Challenge 2027, considerado uno de los eventos de robótica más importantes del mundo.

Felipe Herrera Zoppi, cofundador de Educabot, destacó el impacto alcanzado por esta edición: “Esta edición nos llena de satisfacción no solo por la cantidad de participantes, sino también por el compromiso y la diversidad que vimos en cada proyecto”.

Además, agregó: “Ver a casi 15.000 jóvenes de todo el país utilizando la tecnología para pensar soluciones a desafíos ambientales, energéticos y comunitarios nos confirma que estamos formando a los líderes y las líderes que construirán sociedades innovadoras, más justas e inclusivas”.

Con una convocatoria récord, presencia federal y desafíos centrados en la innovación, la Copa Robótica Educabot 2026 continúa posicionándose como uno de los principales espacios de formación tecnológica para las nuevas generaciones argentinas.