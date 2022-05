Coldplay en Argentina: hay nueva fecha, cómo saltear la cola virtual para comprar las entradas

Coldplay anunció este lunes su octava fecha en Argentina , tras agotar la semana pasada, en tan sólo 3 horas, las entradas de la séptima presentación en el Estadio de River Plate . La banda británica integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion arribará al país en el marco de la gira "Music of the Spheres World Tour".

"Con 7 River agotados, agregamos nueva fecha de Coldplay. Sábado 5 de noviembre, Estadio River Plate. Entradas disponibles a partir de mañana martes 31 de mayo a las 10am a través de allacces.com.ar", destacó DF Entertainment, desde su cuenta oficial.

COLDPLAY EN ARGENTINA: DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS PARA SU OCTAVO SHOW





Las entradas para la octava presentación de Coldplay en Argentina en el Estadio de River Plate estarán disponibles desde la plataforma allaccess.com.ar a partir de $8000 + Service Charge.

COLDPLAY EN ARGENTINA: CUÁNTO SALEN LAS ENTRADAS PARA SU OCTAVA PRESENTACIÓN EN RIVER





Las entradas para ver el octavo show de Coldplay en Argentina el próximo 5 de noviembre de 2022 en el Estadio de River Plate parten desde $ 8000 (Platea Alta Sivori) hasta un máximo de $ 19.500 (Campo delantero).

Platea Alta Sivori: $ 8000 + servicio adicional

Campo: $ 10.000 + servicio adicional

Platea Media Sivori: $12.000 + servicio adicional

Plateas Altas: $ 12.500 + servicio adicional

Platea: $ 13.500 + servicio adicional

Platea Preferida: $ 19.000 + servicio adicional

Campo Delantero: $19.500 + servicio adicional

OCHO ESTADIOS DE RIVER: Un hecho inédito

Luego de haber agotado siete River en tiempo récord, los cuales se realizarán el 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2 y 4 de noviembre, la banda británica favorita de los argentinos confirmó una octava fecha en el marco de su gira mundial "Music Of The Spheres Tour". Producido por DF Entertainment, el nuevo show se realizará el sábado 5 de noviembre en el icónico estadio de Nuñez.

La euforia argentina por el regreso de los creadores de "Yellow", "The Scientist", "Fix You" y el reciente hit con BTS, "My Universe", marca un precedente inédito en la historia de los shows en vivo en nuestro país, reafirmando el estrecho vínculo entre la banda y el público argentino luego de haber elegido a Argentina como destino de apertura y cierre de su última gira.