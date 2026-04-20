La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.29 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 20 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.21% en comparación con su precio al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.16%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -10.71% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, intercaladas con un ligero aumento y un par de días de estabilidad. esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja ha predominado, aunque con momentos de recuperación. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 2.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 8.81%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados. La tendencia establecida sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y en la economía en general. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.