Netflix y vacaciones: 10 locaciones de series originales para el verano 2020

Desde Jalisco en México, hasta el Amazonas en Colombia, pasando por Fuerte Apache en Argentina, Netflix ha elegido diferentes escenarios a lo largo de América latina para grabar sus producciones originales.

En Argentina, por ejemplo, Netflix eligió contar la historia del futbolista de Boca Juniors Carlos Tévez, que transcurre en el barrio Ejército de los Andes, mal llamado Fuerte Apache.

Colombia fue otra de las locaciones más utilizadas por el gigante del streaming, con producciones como 'Siempre Bruja', 'Narcos' y 'Frontera Verde'.

Colony: Temporada 3 (01/12/2019) Tras dejar la colonia, Will y Katie descubren que asentarse y llevar una vida normal es mucho más difícil de lo que esperaban. Queen of the South: Temporada 3 (01/12/2019) Al fin libre para construir su imperio, Teresa debe enfrentarse a viejos y nuevos enemigos que amenazan su sueño y su vida.