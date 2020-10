Renault Drive In: cuándo tocan Los Pericos, Los Cafres, Massacre y Estelares en Punta Carrasco, cuánto cuesta el recital al aire libre

De Los Pericos a Massacre en el primer festival drive-in en Punta Carrasco El próximo jueves 22 de octubre comienza Renault Drive In, un festival de música y stand-up al aire libre que dura hasta el 1 de noviembre. Dónde es: en el predio de Mandarine Park de Punta Carrasco. Con producción de Pop Art Music, cantan Los Pericos, Massacre, Los Cafres y Estelares. También actúan Sebastián Wainraich y Dalia Gutman. Cuánto cuesta la entrada por auto

Matías Loizaga es el director de una de las principales productoras de shows de la Argentina y Latinoamérica, Pop Art Music. Esta preparando el inminente ciclo Renault Drive In, y en esta entrevista cuenta sobre el evento, la situación de la empresa y del sector en general

¿Cómo los ha tratado la cuarentena?

A nosotros nos agarra la cuarentena cuando estábamos trabajando en dos mega proyectos. Por un lado el Cirque Du Soleil dedicado a Messi, que lo íbamos a estrenar en junio. Es un proyecto nuestro, somos los dueños de ese show. Y también con la gira de Soda Stereo Gracias Totales, que ibamos a estrenar en Buenos Aires y llevar a toda Latinoamérica. La semana previa al 21 de marzo que se iba a hacer el show de Soda decretan la cuarentena , que nadie sabía cuanto iba a durar.

Así que estuvimos muy activos rearmando esas giras, tratando de mantener al público pendiente de que en algún momento volveremos, y por suerte en ambos shows la gente está siendo paciente y a la expectativa de su reprogramación. En ambos casos tenemos la esperanza de hacerlos en el primer semestre de 2021.

Y por otra parte tenemos una relación muy cercana con muchos marcas con las que trabajamos hace tiempo, como Quilmes, con quienes hicimos los 10 años que duró el Quilmes Rock, de 2003 a 2013. Y veníamos conversando de hacer algo y con la pandemia se aceleró ese proyecto, y lanzamos el primer festival virtual que se hizo en este contexto, el 9 de mayo, con una edición solidaria, el primer evento masivo en streaming que, en el marco de lo difícil que está siendo este contexto para nuestra industria fue una experiencia muy satisfactoria, con más de 60 bandas y artistas.

Desde ese entonces fuimos explorando y estando alerta de lo que iba pasando porque todo el mundo está en una situación muy similar a la nuestra, con diferencias en los tiempos de las cuarentenas. Dinamarca y Alemania dieron el puntapié con los shows en formato autocine. El autocine es algo que se hace mucho, y en Buenos Aires se hacía en el Rosedal de Palermo y nosotros estuvimos involucrados con el Gobierno de la Ciudad en ese tema hace unos años, entonces era algo que nosotros conocíamos, y cuando vimos lo que se empezó a hacer afuera tuvimos la iniciativa hace ya un poco más de tres meses.

Empezamos a evaluar la posibilidad de hacerlo en distintos predios. San Isidro picó en punta y estuvimos trabajando en el protocolo desde el inicio, y a medida que se iba estirando la cuarentena lo veíamos como una necesidad de volver a tener música en vivo, al menos en este formato que te da la posibilidad de distanciamiento forzado porque estás adentro del auto. No es lo mismo pero es lo más cercano.

¿Están analizando algún tipo de show que no sea en auto?

Sí. Justo estamos armando un ciclo. Ya hay una autorización para eventos al aire libre de una capacidad muy pequeña, pero ya es el puntapié de que en lo inmediato, un mes, un mes y pico ya pueden hacerse shows siguiendo ciertos protocolos y distanciamiento entre los asistentes, algo similar a lo que se vio en Europa en el verano con distancia entre las butacas, corralitos y hasta desde adentro de los autos.

¿Y dónde podría ser?

Tenemos en mente distintos espacios en lugares céntricos como Mandarine Park para que la gente pueda asistir sin tener que moverse mucho. Lo ideal es que se pueda llegar en bici o caminando también.

¿Qué evaluación hace de la pandemia para el sector?

La pandemia fue un gran shock para toda la industria de los eventos en vivo porque fue lo que primero que se freno por la concentración de gente en espacios aglomerados. Fue muy complicado para nosotros frenar en seco y pasar a dedicarnos a hacer solamente a hacer shows por streaming, si bien no es algo nuevo, antes el streaming era una solución más para el sponsor y no tanto un ingreso monetizable. Hubo, sin dudas, un proceso de educación y transición porque se convirtió en la única forma de ver música en vivo.

Matías Loizada, director de Pop Art Music

Nosotros lanzamos una plataforma que se llama AreaTicket donde estamos haciendo los shows de La Trastienda que sigue abierta para los músicos. Creo que el streaming es una solución que llego para quedarse, al margen de que vuelvan los shows en vivo para la gente que quizás no tenga ganas de moverse o no pueda porque viva lejos es una buena alternativa.

¿Cuándo podría volver a normalizarse? ¿Hay posibilidades de hacer algún festival?

No creo que podamos volver a una normalidad total pronto, creo que va a ser una transición paulatina hacia cierta normalidad pero definitivamente el lanzamiento de la vacuna va a ser el parámetro definitivo para saber en qué momento va a ser posible acercarse a esa normalidad previa a la pandemia. Tomando recaudos y siendo responsables no veo por qué no puedan volver ciertas actividades como el teatro o los shows al aire libre. Siempre siguiendo los protocolos y confiando en la responsabilidad tanto de los espectadores como de nosotros, los productores.

¿Con qué se va a encontrar la gente en Mandarine Park al entrar con el auto?

El escenario tiene las mismas medidas, de hecho, se amplió un poco para que la gente lo pueda ver perfecto desde la ventana del auto. A nivel sonido la gente tiene la posibilidad de escucharlo a través de una señal FM por una frecuencia que se habilita para el evento o de escucharlo desde los parlantes del lugar con las ventanas bajas. Se ve perfecto, se escucha muy bien y es lo más cercano a lo que era un show antes de la pandemia sumando la comodidad de verlo desde el asiento de tu auto.

Además, se puede pedir comida ahí para comer disfrutando el show y vivir la experiencia completa. Tenemos una programación de grandes artistas como Los Cafres, que celebran sus 30 años, Massacre, Los Pericos, etc. con un condimento novedoso que es sumar el live comedy o stand-up con Sebastian Wainraich y Dalia Gutman a la cabeza para poder ofrecer una programación completa que se asemeje a un plan de salida de fin de semana previo a la pandemia.

Cuándo es el Renault Drive In en Mandarine Park Punta Carrasco, a qué hora, cuánto cuesta

Con una capacidad para 183 autos con un máximo de 4 personas dentro de cada uno, el Renault Drive In, producido por Pop Art Music en Mandarine Park de Punta Carrrasco, tendrá un escenario de 20 metros igual a los de los estadios en diferentes conciertos.

Los Cafres abrirán el ciclo musical el día 24 de Octubre, festejando sus 33 años. Dentro de los grupos confirmados también se encuentran Richard Coleman & el Trans-Siberian Express el 25 por la noche, Los Pericos el jueves 29 y Estelares el viernes 30. Por el lado de la electrónica, el 31 de Octubre se presentarán Mariano Mellino con Soundexile y para finalizar, el ciclo vuelve al rock con Massacre el 1 de Noviembre.

La inauguración de la propuesta de stand-up será encabezada por Dalia Gutmann el 22 de Octubre haciendo "Cosa de minas en cuarentena". Por su parte el sábado 24 de Octubre será el turno de Sebastián Wainraich y Peto Menahem.

Las entradas se pueden adquirir en Ticketek. Los precios parten de una base de $ 3000 por vehículo. Y aquellos que no puedan asistir, tendrán la posibilidad de ver algún show a través de la plataforma Areaticket.TV