El autocine de San Isidro se alquila para fiestas de egresados y corporativas: cuándo abre en el Hipódromo de Palermo

A mediados de año, con buena parte de los comercios cerrados por la pandemia por coronavirus, con los empleados sin poder trabajar y la gente sin una salida para distraerse, un grupo de empresarios gastronómicos de la zona norte del GBA decidió enfrentar la situación. Así, de la mano de la intendencia de San Isidro, inauguraron un autocine junto al río, en Acassuso, donde se ubican los locales Malloy's, Lelé al Río y Fedra's, encontrando en este proyecto una excelente manera de reactivarse. Marcelo Masini fue y es uno de sus factotums, y aquí cuenta esa experiencia y proyectos a futuro.

¿Cómo surge la idea de armar un autocine?

La idea surge como todas las ideas, en base a una necesidad. Cuando nosotros nos encontramos con todos los lugares cerrados, una cosa era por 15, 30, 60 días... y nos vimos en la necesidad de inventar algo para poder sostenerlos. Mirando un día la CNN vimos que se había inaugurado un autocine en Baja California, y decían que a los pocos días de abrir se habían agotado todas las localidades y que consiguieron un protocolo en el que no había contacto entre la gente.

Y viendo que acá no había ningún actividad recreativa, coincidió con una nota de Facundo Manes, que decía que no sólo debíamos preocuparnos por la salud física sino también por la salud mental, que la gente estaba muy dañada y necesitaba tener algo recreativo.

Entonces vimos que podía ser positivo buscar alguna actividad de esa índole. Así fue que decidimos ponernos manos a la obra a mediados de abril. Llamé a Guillermo Guidinosqui, que tiene una empresa de alquiler de pantallas, para conocer los costos, que eran bastante elevados, y le propuse asociarnos ya que él también estaba "parado". Lo mismo con Sebastián Almeyda que se encarga de la parte de computación, ya que faltaba conseguir los títulos de las películas y armar una página web para la venta de entradas que es bastante complicado. Su presupuesto también era alto, pero también le había bajado el negocio, y le propusimos sumarse. Así que nos juntamos los tres, armamos una propuesta de autocine para ofrecerla en diferentes municipios.

Teníamos un protocolo básico, y los únicos que nos abrieron las puertas fue acá en San Isidro. Nos sentamos con Walter Pérez, responsable del área, y estuvimos casi dos meses trabajando para hacer un protocolo muy estricto, que tiene como 40 páginas y empezamos a trabajar, y logramos abrir el 1 de agosto. No fue nada fácil. También nos costó conseguir las películas, porque no había muchas distribuidoras que vendieran títulos para autocine. La mayoría tienen los derechos pero para salas de cine.

¿Su protocolo después fue utilizado por otros municipios cierto?

Sí, una vez que abrimos acá con el apoyo de la intendencia, y vieron que incorporamos con mucha seguridad unas 25 personas para trabajar en el proyecto, los demás municipios empezaron a querer hacer lo mismo y llamaban a San Isidro para pedir el protocolo.

¿Cómo evalúan la experiencia hasta ahora?

Estamos contentos, resultó y nos sirvió para poder mantener la estructura y no tener que cerrar ninguno de los lugares.

¿Comercialmente está funcionando?

Sí, aunque tenés muchos gastos. De por sí tenés el 21% del IVA, el INCAA te cobra el 10%, el 5% de ingresos brutos... Tenés que comprar los derechos de las películas, que dependiendo de cual sea cuesta entre u$s 190 y u$s 250 por función, sumale los empleados...El autocine no es un pozo de petróleo, pero sumándole lo gastronómico te puede dejar un margen.

¿Y cómo les está yendo en ese sentido?

Cuando empezamos arrancó muy bien, y ahora a medida que se van abriendo otras actividades como bares o restaurantes, al tener más opciones la gente un poco empezó a bajar. Sí se llena los fines de semana, y ahora estamos pensando es sumar otros formatos como los autorrecitales, y también se abrió una opción para diciembre de las entregas de diplomas de los chicos de los colegios. Vino un colegio a proponerlo y nos pareció una idea brillante. Se lo preguntamos a la Municipalidad. Dijeron de armar un protocolo que es prácticamente el mismo que el autocine. Lo armamos, lo publicamos, se vendió una entrega ya para el 1° de diciembre y tenemos 20 consultas de otros colegios que también están interesados.

¿También se están haciendo misas?

El domingo hubo tres automisas de una iglesia evangélica

Les alquilan el espacio..

Si. Tratamos de que sea accesible para que lo puedan hacer y nosotros sumar otra actividad.

¿Cómo se arma la programación de las películas?

Al principio Disney no tenía películas para autocine, pero después nos llamaron, también de Warner y Sony para agrandar la cartelera y habilitaron más películas para el autocine. Todavía no están autorizados los estrenos más recientes. Yo creo que el autocine vino para quedarse siempre y cuando las productoras y distribuidoras habiliten los estrenos. De hecho a mucha gente le gusta más el formato autocine que cine, más que nada los chicos

Es otro programa...

Sí totalmente distinto. Ir al cine "normal" es ir al shopping, estacionar, estar encerrado en una sala con 200 personas. En cambio acá estás en tu propio habitáculo, podés hablar, atender el teléfono o contestar un mensaje. Y se puede compartir.

¿Cómo es el tema de los autorrecitales?

Es una actividad que tampoco es fácil por el cachet tan alto de los artistas y encima tienen un rider, que son micrófonos, consolas, iluminación... y eso también tiene un costo alto, que si es un espacio como este que tiene una capacidad chica (60 autos) es poco rentable si no tenés un sponsor o lo acompañás con streaming.

¿Y no tienen sponsors?

Estamos tratando de avanzar con eso. Yo creo que van a aparecer, porque vos hablas con las empresas y están en la misma situación que estamos todos. Rappi nos apoya y auspicia, y estamos hablando con otras como Toyota, la Unión Ganadera, Norton -que hizo un evento-. También cotizamos otros eventos, como un laboratorio que quería hacer la presentación de un producto; una filial de River Plate hizo el Día del Hincha, contrataron una película, pasaron un video de River, y así. Estamos también en tratativas para pasar los partidos de las Copa Libertadores.

¿Tienen planificado algún recital en breve?

El 11 de octubre se presentan Los Tipitos. Las entradas se venden en autocinealrio.com.ar

¿Cómo se porta el público en general?

Respeta las reglas 100%. Nunca tuvimos ningún problema. Los primeros días era emocionante porque hubo gente que me decía "Hace meses que no me preparaba para tener una salida...".

¿Para el verano están pensando algo?

A medida que se vaya liberando vamos a buscar un formato diferente, quizás intentar armar algo en la parte de adelante, los primeros 20, 30 metros una especie de corralitos con sillones o reposeras para que la gente pueda ver cine a cielo abierto, pero para definir eso vamos a depender de los protocolos y de si el municipio lo permite o no. Otra idea es hacer palcos, como una tribuna, estacionas el auto abajo y arriba tenés una plataforma donde puede tocar un DJ, por ejemplo.

¿Cuándo termine la pandemia, qué va a pasar con el autocine?

Me gustaría mantener el formato, lo veo muy viable. El autocine alcanzo la tecnología del cine de sala, no hay mucha diferencia hoy en día. Antes era más complicado porque la diferencia de calidad entre uno y otro era inmensa pero hoy con la pantalla LED y el sistema de audio que uno tiene en el auto es exactamente lo mismo con la diferencia de que te brinda más intimidad.

¿Algún proyecto similar por fuera de este?

Sí, estamos inaugurando otro autocine el 20 de octubre pero mucho más grande en el Hipodromo de Palermo, con capacidad para unos 200 autos, películas de miércoles a domingo, intercaladas con shows, eventos empresariales, etc.