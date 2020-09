NETFLIX gratis y sin registrarse: cómo, qué series y películas ver sin ser usuario

Netflix lanzó una agresiva estrategia para atraer nuevos usuarios y hacer frente a otras plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Disney + (que en noviembre llega a la Argentina) y Apple TV.

Por eso, en las últimas horas liberó algunas series y películas de su catálogo que ya se pueden mirar en forma gratuita y sin registrarse.

Entre las producciones que se pueden ver gratis están:

La película The Two Popes , nominada a tres premios Oscar en 2019

, nominada a tres premios Oscar en 2019 El primer capítulo de la exitosa Strangers Things

La serie adolescente Elite

Así nos ven , la serie recomendada por el presidente Alberto Fernández

, la serie recomendada por el presidente Alberto Fernández Y la película Murder Mystery, protagonizado por Adam Sandler y Jennifer Aniston.

Netflix también liberó tres temporadas de The Boss Baby: Back in Business; la película Bird Box que protagoniza Sandra Bullock y el primer capítulo de la serie Grace and Frankie con Jane Fonda y Lily Tomlin.

Para acceder a gratis a Netflix, se deberá ingresar a netflix.com/watch-free desde cualquier computadora o dispositivo Android y seleccionar el título que se quiera ver. Las películas y los documentales se pueden ver completos, mientras que de las series sólo hay algunos capítulos. Por el momento, esta opción no está disponible para los dispositivos Apple.

Esta no es la primera campaña de este tipo que lanza la compañía de streaming, aunque sí la primera que hace a nivel global. Las series y películas que se pueden ver sin pagar son las mismas en todos los países del mundo.

La idea de brindar gratis la "experiencia Netflix", explicaron desde la firma: que la gente pueda acceder a una pequeña parte del catálogo para saber qué encontrará en caso de suscribirse.