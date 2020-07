Así nos ven: cuál es la serie de Netflix que recomendó Alberto Fernández

La cuarentena nos hace estar prácticamente al día con el portfolio de series, documentales y películas de las plataformas de streaming. Hasta el presidente Alberto Fernández cuenta, cada vez que tiene oportunidad, cuáles son sus series favoritas.

Hoy reveló que "no para de recomendar" una de Netflix. Titulada 'Así nos ven' ('When they see us', su título original), narra un resonante caso policial, mediático y político relacionado con una violación ocurrida en los Estados Unidos y plantea el abordaje judicial del racismo.

"El otro día encontré una serie de Netlfix que no paro de recomendar a todo el mundo. Se llama 'Así nos ven'. Es una historia que cuenta un hecho ocurrido en Central Park cuando aparece violada y maltratada una chica joven", relató el Presidente hoy en diálogo con Radio con Vos, en medio del debate por el proyecto de reforma judicial.

"Esa noche, la policía hace una redada y detiene a un montón de chicos negros y los induce a declarar de una manera diciéndoles que van a salir libres, pero terminaron todos presos", agregó.

El caso que relata la serie de Netflix en cuatro crudos y duros capítulos es conocido como el de "los cinco de Central Park": es la historia de un grupo de adolescentes afroamericanos de Nueva York que en 1989 fueron acusados injustamente de atacar y violar a una mujer, sólo por estar cerca del lugar de los hechos.

Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam, Korey Wise y Raymond Santana terminan autoinculpándonse de un delito que no habían cometido por la presión y el accionar de la policía y los fiscales. Luego de la presión mediática, un juicio por jurado los declaró culpables.

Fernández la recomendó porque, según sus palabras, "sirve para comprender cuáles son los riesgos de que no se hagan cambios en la Justicia".

Pero además, durante su resumen, Alberto Fernández no obvió mencionar el rol que jugó Donald Trump en el tratamiento mediático de este controversial caso en los Estados Unidos.

"Trump en ese momento (cuando aún no era presidente) sacó una solicitada en los diarios pidiendo la pena de muerte para todos esos chicos. Después de pasar unos 8 años en la cárcel, apareció el verdadero culpable, que no era ninguno de ellos, y el Estado estadounidense tuvo que indemnizar con u$s 45 millones a los imputados", explicó.

El mandatario contó que después de verla supo que se trataba de un caso real. "La indignación que sentí fue enorme, y desde entonces vengo diciéndole a todo el mundo que vean eso para que se den cuenta cuáles son los riesgos que en la Justicia existen, y que cuando estamos hablando de hacer cambios, hablamos de minimizar la posibilidad de que ocurra algo así", concluyó.

La serie fue lanzada en 2019 con gran éxito de audiencia, pero a raíz de la ola de protestas desencadenadas por la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, en mayo pasado, volvió a rankear entre las más vistas en 2020.