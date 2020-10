Germán Martitegui tiene coronavirus: quién lo va a reemplazar en Masterchef Celebrity

Desde su estreno hace dos semanas, Masterchef Celebrity no tardó en convertirse en uno de los programas preferidos del público. Sin embargo, debido a contagios por COVID-19, la producción tuvo que realizar cambios en el staff del ciclo más visto de Telefe.

Primero suspendieron las grabaciones durante dos días luego de que el Polaco presentara síntomas de coronavirus. Tanto él como los participantes que tuvieron contacto estrecho con el cantante se aislaron hasta que se confirmaron los positivos del músico y de Vicky Xipolitakis. El Polaco será reemplazado por Natalie Pérez y Vicky Xipolitakis por Christian Sancho, quienes tendrán la difícil tarea de cuidar el lugar de sus compañeros que, aunque tal vez no se destaquen en la cocina, son de los más divertidos frente a cámara.

Pero en las últimas horas se confirmó una nueva ausencia: esta vez de uno de los jurados, el chef Germán Martitegui, quien se desempeña en el rol de evaluador junto a jurado Donato de Santis y Damián Betular. El reconocido chef se contagió de COVID-19 y debe permanecer aislado. En su cuenta de Twitter puso: “Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa”.

Ayer desperté con �� y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación ��Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa. No se preocupen, me verán volver a @MasterchefAr y a Tegui❤️�� — Germán Martitegui �� (@germantegui) October 20, 2020

En Cortá por Lozano, Martitegui contó en primera persona que había dado positivo de coronavirus. Tranquilo, pero sin esconder su preocupación por sus hijos Lorenzo (18 meses) y Lautaro (13 meses), el jurado de MasterChef Celebrity habló de su estado de salud.

“Nosotros estamos todos aislados desde el jueves. Me dijeron que el hisopado había que hacerlo el viernes porque había que esperar cinco días y yo no quise, y me lo hice el jueves. Para todos los que se lo quieran hacer, antes de cinco días el hisopado no funciona”, aseguró, lamentando su ansiedad.

También Germán habló de cómo se aisló. “Yo tomé medidas bastante drásticas porque estaba muy asustado. Desde el jueves no tomo contacto con ellos (sus hijos), están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando, o sea, es horrible porque me escuchan. También le corté el rostro a mi vieja que quería verme para el Día de la Madre. Tomé todas las medidas que hay que tomar”, detalló.

“Yo estoy completamente aislado en una habitación. Nadie se acerca, por suerte. Uso un solo cuarto y un solo baño y no tomo contacto con nadie”, contó el reconocido chef, quien contó que solo tuvo un síntoma de la enfermedad. “Domingo y lunes tuve un poco de fiebre. De hecho vino un médico a casa y en el momento que vino no tenía fiebre. Esto es muy fresco, me enteré hoy a la mañana”, afirmó Germán Martitegui.

¿Quién lo reemplazará? Nada más ni nada menos que la prestigiosa chef Dolli Irigoyen. Ella ya había estado como jurado invitada en ediciones anteriores del programa y durante la primera semana de la versión celebrity. En su momento les había hecho hacer a los concursantes un carpaccio que luego evaluó.

Como el ciclo va grabado y tienen varias emisiones adelantadas, los reemplazos recién podrían verse dentro de diez días o una semana.