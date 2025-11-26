Violeta Bergonzi se consagró como la ganadora de la décima temporada de MasterChef Celebrity 2025.

Visa estadounidense exprés: Estados Unidos habilitó una nueva sede para obtener el permiso en menos tiempo

Después de cinco meses al aire, la décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia llegó a su fin este martes 25 de noviembre. En la gran final, las cuatro concursantes realizaron un menú completo, entrada, plato fuerte y postre, para convencer al jurado y cerrar con broche de oro la competencia.

La ganadora fue Violeta Bergonzi, quien se impuso con una propuesta sólida y equilibrada.

En esta jornada especial, los jurados Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch eligieron a la periodista, modelo y presentadora de televisión de 37 años como la mejor cocinera de la temporada. Bergonzi se llevó a casa los 200 millones de pesos que estaban en juego.

Violeta Bergonzi es la ganadora de MasterChef Celebrity 2025

En la final, Violeta Bergonzi presentó un menú que unió raíz y técnica: entrante de langosta al carbón encocado de pipián, maíz, albahaca y otros ingredientes inspirado en la Semana Santa Popayán, un plato principal de pez con vegetales, puré de remolacha, salsa de champán y variar, guiños a su formación francesa y un postre llamado “El monagillo” con café, dulce de leche y un crocante con chocolate blanco.

Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora de la décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia. Redes sociales

Según la crónica del episodio de Noticias RCN, los jurados destacaron la técnica sostenida en el tiempo y la presentación impecable.

La combinación de sabores y la coherencia del menú fueron determinantes para su victoria. Los tres chefs coincidieron en que, aunque hubo platos sobresalientes entre las cuatro finalistas, el postre de Violeta se mantuvo estable y mostró control técnico, un aspecto que en finales de este tipo suele inclinar la balanza.

Momentos que marcaron la noche

La final no estuvo exenta de tensión: Valentina Taguado sufrió una lesión en la rodilla durante la preparación, y Alejandra Ávila fue evaluada por su sobregestión en el postre. Los jurados valoraron la madurez de los platos y la capacidad de las concursantes para gestionar tiempos y técnicas bajo presión.

Además de los 200 millones, la ganadora recibió un set de Royal Prestige y, como recuerdo, los cuchillos utilizados durante la temporada. La transmisión incluyó reencuentros, emocionados abrazos y comentarios de los chefs sobre raíces, color y técnicas empleadas en cada plato.

Qué sigue para la ganadora

Tras la consagración, Violeta promete dedicar el premio a su familia y proyectos personales. En cámara dijo sentirse “realizada”. El triunfo también le abre puertas en el mundo gastronómico y mediático: programas, eventos y colaboraciones son las primeras posibilidades que suelen surgir para los ganadores.

Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora de la décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia. Redes sociales

En sus redes sociales, Bergonzi también compartió un vídeo junto a su familia durante el cierre de la temporada. Sus allegados se mostraron emocionados por su victoria y celebraron con entusiasmo el desenlace del concurso.