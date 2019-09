Emmy: se entregan los premios a lo mejor de la televisión y el streaming

El domingo, con transmisión desde las 20 del canal TNT y Alfombra Roja a cargo de E! Entertainment desde las 17.30, se llevará a cabo la 71° edición de entrega de los premios Emmy.

El evento no tendrá conductor de la misma forma que los Oscar.

Con el tiempo, esta ceremonia se ha convertido prácticamente en un evento más esperado e importante que los Oscar, ya que la industria del contenido para la pantalla chica ha crecido enormemente, no sólo de la mano de los cientos de programas y series que llegan anualmente a la televisión y el cable, sino también gracias a los productos que también ofrecen las diversas plataformas de streaming, protagonizados por estrellas consagradas y nuevas figuras.

Game of Thrones rompió récords de nominaciones, logrando en total 32, incluyendo como Mejor serie dramática y las de mejores actores principales de su categoría para Kit Harrington y Emilia Clarke.

Aunque algunos de sus mayores rivales como Stranger Things y Big Little Lies estarán ausentes por haber sido estrenadas después de la fecha límite para entrar en el certamen, Game of Thrones tendrá fuertes rivales en Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession y This Is Us.

Igualmente el camino para ser elegido como Mejor actor de serie dramática no será nada fácil para Harrington, quien se enfrenta al cuatro veces nominado en la categoría Bob Odenkirk (Better Call Saul), además de Jason Bateman (Ozark), Billy Porter (Pose), así como Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia por This Is Us.

En la categoría de Mejor miniserie se enfrentarán Chernobyl (HBO) y When They See Us (Netflix), dos producciones basadas en hechos reales. Otros en la categoría son Escape At Dannemora, Fosse/Verdon y Sharp Objects.