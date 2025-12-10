Tercera Guerra Mundial | Se encienden las alarmas en Europa por una amenaza nuclear: ataque ruso podría cambiarlo todo.

Un informe encendió las alarmas por Europa y el mundo de una posible catástrofe nuclear. En medio de tensión por los conflictos abiertos, y el temor a una posible Tercera Guerra Mundial, un ataque ruso a la histórica central nuclear de Chernóbil podría tener importantes consecuencias.

Chernóbil, donde en 1986 sucedió uno de los peores accidentes nucleares de la historia, fue atacada en febrero pasado con drones explosivos que causaron daños en las estructuras exteriores del llamado “Nuevo Confinamiento Seguro” (NSC) aunque no causaron escapes de radiación.

La central fue ocupada temporalmente por fuerzas rusas al inicio de la guerra, pero sigue desde entonces bajo control de las autoridades ucranianas.

Ataque ruso a Chernóbil pone en riesgo su seguridad

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió que la estructura de protección de la accidentada central nuclear de Chernóbil no funciona como debe tras un ataque militar sufrido en febrero pasado.

Si bien en una reciente inspección no se constataron daños permanentes en la estructura ni en los sistemas de monitoreo, los expertos confirmaron que la misma ha “perdido sus funciones principales de seguridad. Esto incluye su capacidad de confinamiento”, señala la agencia nuclear de la ONU en un comunicado emitido anoche.

Cómo fue el ataque y cuál es el estado de la planta

El ataque, del que se responsabilizan mutuamente Ucrania y Rusia, provocó un gran incendio en el revestimiento exterior de la enorme estructura de acero construida para evitar cualquier liberación radiactiva del reactor destruido en 1986, informó la Agencia EFE.

“Se han realizado reparaciones temporales limitadas en el techo, pero la restauración oportuna y completa sigue siendo esencial para evitar una degradación adicional y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”, dijo el director general del OIEA, Rafael Grossi, en la nota.

Las recomendaciones de la OIEA para evitar mayores problemas

El OIEA recomienda continuar la restauración y el trabajo de protección de la estructura del NSC, incluidas medidas de control de humedad y un programa actualizado de monitoreo de corrosión.

Además, se debería modernizar el sistema integrado de monitoreo automático del objeto refugio construido sobre el reactor inmediatamente después del accidente, sucedido hace casi cuatro décadas a unos 120 kilómetros al norte de Kiev.

Para 2026 se prevén reparaciones temporales adicionales para respaldar el restablecimiento de la función de confinamiento del NSC, preparando el camino para su restauración completa una vez que finalice la guerra.