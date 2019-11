"El Konex es un premio que nadie lo discute, y nunca tuvimos un conflicto"

Luis Ovjesevich, además de haber sido director del Teatro Colón ad honorem, creó y preside la Fundación Konex que este año celebra su 40° aniversario. La Fundación otorga anualmente los Premios Konex a las figuras más relevantes del espectro cultural argentino, personajes que a lo largo de una década se han destacado en alguna de las 10 Actividades que son consideradas: Deportes, Espectáculos, Artes Visuales, Ciencia y Tecnología, Letras, Música Popular, Humanidades, Comunicación/Periodismo, Instituciones/Comunidad/Empresa y Música Clásica. En 2019 es nuevamente el turno de la Música Clásica y hoy se entregarán en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, recientemente restaurado justamente por la Fundación Konex, con Oscar Araiz como su gran protagonista.

¿Como nace la idea de los premios Konex?

Yo soy abogado y fui docente en la Facultad. En un momento de mi vida deje la profesión porque armé una empresa comercial que se llamó Konex Cannon (representaba a Cannon en Argentina) y por falta de tiempo tuve que dejar la docencia.

La empresa me funcionó bien. Tuve éxito, entonces reemplacé la docencia con la creación de los premios Konex. Se me ocurrió un día que tenía que hacer algo por la comunidad y me pareció que lo mejor que podía hacer era tratar de reconocer las personalidades más importantes que tiene nuestra comunidad. Y ahí armé una estructura de 10 actividades diferentes.

Parecía un proyecto un poco "utópico"…

Así es, utópico, la gente me decía "esto te va a durar 1 año, 2 años", como todas las cosas que pasan en la Argentina. Pero me propuse hacerlo y lo generé ya desde el vamos con los 10 años proyectados. Los primeros 10 años, en la década del '80, lo que se premiaba era la historia, con un solo detalle: en el año 80 se premiaron personalidades vivas y fallecidas, con lo cual nos encontramos en Deporte, que fue la primera actividad, con que eran 20/22 personas fallecidas. Al año siguiente, cuando se empezó con Espectáculos, hice un cambio y dije tienen que ser personas vivas. Porque en espectáculos si íbamos a premiar personas vivas y muertas, iban a ser prácticamente todos muertos, entonces es que a partir de 1981 el premio es para personas vivas

¿Cuándo dice Historia a que se refiere?

Que no comprendía una década. Por ejemplo, en Deportes en el año 80 terminó siendo la máxima figura Fangio, que había tenido éxito en la década del '50, no fue en la década del 71 al 80. Por eso, cuando se premió al año siguiente Espectáculos, salio empatado Alfredo Alcón y Luisa Vehil. Luisa no había tenido una actuación los últimos 10 años, era una premiación de trayectoria. Eso fue para los primeros 10 años. A partir de la década del 90, lo que se está premiando es la trayectoria de los últimos 10 años. Nunca premiamos el último año. Desde el principio yo dije "a mi no me interesa lo fugaz, lo pasajero", porque hay premios que se dan por la actuación del último año. Esa persona tuvo un éxito tremendo y cinco años más tarde no sabés ni quien era...

Este año por ejemplo se premia Música Clásica, que se hizo en el 89, 99, 2009 y ahora en 2019. En 1989, la figura máxima fue Ljerko Spiller. Se consideró que Spiller había sido la figura más grande de la historia hasta ese momento.

Entre los Konex de Platino de las 20 disciplinas estuvo Martha Argerich y el jurado eligió a Spiller y no a Martha, porque ella tenía muchísimo éxito en los últimos 10 años y Spiller tenía toda una historia, transformó a toda la gente. Diez años más tarde la figura máxima fue Martha Argerich, y en el 2009 la figura fue Daniel Baremboim, y ahora, la figura que se va a premiar es Oscar Araiz.

¿Quiénes votan y forman parte del jurado?

Los 20 jurados los elijo 100% yo. Todos los años cambian, es un jurado especialista de la actividad que se premia y casi todos son siempre premios Konex, que se autoexcluyen a volver a ser premiados. El Konex es un premio que nadie lo discute. Nunca tuvimos un conflicto. Lo que se premia es la capacidad de la gente y que sea ético

En un principio, usted y el premio no eran conocidos ¿cómo consiguió armarlo?

Queda feo decir esto, pero en el año 1980 yo tenía 37/38 años cuando creé los premios. Yo me había recibido a los 19 años, había sido docente a los 20 años. Me consideraban uno de los mejores profesores que había en la Facultad. A los 25 años los alumnos me pedían que yo les entregue el título. O sea que tenía un back ground, no era un tipo que cayó del cielo que inventó los premios. Tenía una empresa pyme que le competía a la multinacional Xerox. Desde el año 1977 organizaba torneos de ajedrez donde convocaba a los más grandes ajedrecistas del mundo. Cuando llegué a la fotocopiadora 1000, con páginas enteras en los diarios se la doné a la Base Marambio y se la instalé personalmente yo.

¿Porque se llama Konex?

Konex fue una palabra que inventé en 1969 cuando cree la empresa vinculada a la palabra conexión y pensando siempre que para generar un nombre tiene que ser con vocales fuertes, que es el caso de la O y la E, y las consonantes también tienen que ser fuertes

¿Cómo está viendo la actualidad argentina?

Espero que sean inteligentes en las medidas que adopten en materia económica. Si son inteligentes el país lo sacan adelante. Desde mi punto de vista no tiene que hacer quita de capital y tiene que bajar los intereses y pedir una prórroga. Esa sería la manera de reconquistar la confianza en la Argentina. Si hacen una quita volvemos a caer en todo el problema del tema del default