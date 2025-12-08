REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy lunes 8 de diciembre se ubica a $ 1410 para la compra y $ 1460 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa perdió $ 20 durante la semana y quedó $ 15 por debajo del valor en el que cerró noviembre ($ 1475).

En tanto, el dólar mayorista quedó a $ 1407,20 para la compra y $ 1457,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1513,49.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1898 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy lunes 8 de diciembre sube $ 10 tras una baja inicial de $ 5 y se ofrece ahora a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta.

El paralelo cotiza a mismo nivel en el que cerró noviembre ($ 1435).

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,71%). El paralelo cotiza $ 205 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el lunes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.756 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 8 de diciembre

El dólar oficial hoy lunes 8 de diciembre opera a $ 1460 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidades Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.410,000 1.460,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.415,000 1.465,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.405,000 1.455,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.410,000 1.460,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.410,000 1.470,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.420,000 1.470,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.420,000 1.460,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.415,000 1.465,000 BRUBANK S.A.U. 1.420,000 1.465,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.420,000 1.470,000 BANCO MACRO S.A. 1.410,000 1.470,000 BANCO PIANO S.A. 1.420,000 1.470,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.400,000 1.450,000

El BCRA cambió la forma de calcular el precio del dólar: cómo será desde ahora

El Banco Central (BCRA) aprobó una nueva metodología de cálculo del Tipo de Cambio de Referencia (TCR), regido por la Comunicación “A” 3500, que entrará en vigor el 1° de enero de 2026.

“Esta actualización mejora la transparencia y la representatividad y contribuye a que los actores del mercado operen en condiciones de mayor igualdad”, señaló el Central.

