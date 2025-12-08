El Euro y dólar cotiza a 1.1656 USD este lunes, 8 de diciembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,14% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una leve disminución del -0.09%, mientras que en el último año, su variación ha sido notable, con un incremento del 8.52%.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado actual.

En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, habría reflejado una disminución en la demanda y una posible inestabilidad económica. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda y una posible mejora en la situación económica general.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.55%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1 USD, según los últimos datos registrados.