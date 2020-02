El Brexit ya afecta el mercado del arte en Londres y caen ventas

El año pasado las ventas en Londres de Arte Moderno, Impresionista y Surrealista habían recaudado 400 millones de dólares, con ventas de un Monet veneciano en 36 millones, un Cézanne en 28 millones y un Signac en 25 millones.

Sotheby's vendió por 86 millones la semana pasada y fueron las obras que estaban en el Museo de Orsay, y que fueron devueltas a los herederos del Coleccionista Levy (habían sido confiscadas por los nazis), las que lograron mayores precios. Un "puntillista" Camille Pissarro superó las expectativas y se vendió en 17 millones, un Signac del puerto de Estambul llegó casi a los diez millones y el tercer valor fue un Franz Marc que logró buenos 5,3 millones. No hubo sorpresas salvo el caso de las cuatro pequeñas esculturas del belga Rembrandt Bugatti que triplicaron su precios al venderse entre 130 y 280 mil dólares. Tenían la mejor procedencia ya que habían sido expuestas hace 16 años en Sladmore Gallery de Londres y vendidas por su director Edward Horswell, quien es una de las autoridades de la obra del artista. Curiosamente, y no recuerdo que haya pasado antes, Sotheby's en la venta principal no ofertó ningún Picasso.

Mejor le fue a Christie's que el año pasado había vendido 250 millones en estas subastas y ahora fueron 166 millones. Logró el segundo mayor precio del maravilloso surrealista René Magritte, al vender una obra de 1962 con su característico personaje con bombín en una oscura obra con luna llena. Magritte es una de las cinco figuras del mercado en la actualidad y es gracias a la cantidad de obras que hay en manos privadas y que aparecen en subasta, se estima que hay 1100 óleos de su autoría y en este remate se vendieron 7 de sus obras en 39 millones de dólares. "El placer de la reunión" es el título que le colocó el autor a esta obra, ya que hizo una reunión en su estudio con amigos e intelectuales y uno de ellos se lo compró y le sugirió el título en recuerdo de dicho encuentro, la obra permaneció en misma familia desde entonces.

El divino retrato de "Marjorie" de Tamara de Lempicka llegó a 21,2 millones, superando su anterior récord de 13 millones de hace tan solo 3 meses. Récord Mundial es la obra de George Grosz, "Camino Peligroso", que anunciaba que se venía la guerra mundial y se vendió en 12,7 millones, además se pujaron muy bien las tres "still lives" de Picasso. La escultura de Giacometti logró 15 millones que era lo esperado.

Los precios se mantienen o suben, no bajan, pero la venta de grandes obras, cambia de forma de comercialización, ahora van a las ventas privadas de las grandes casas de subasta, se busca privacidad, como ocurre con el "Suavo" de Van Gogh que se ofrece en 300 millones.

La próxima semana viene el turno del arte contemporáneo y creo que la tendencia seguirá igual.