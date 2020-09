ESTRENOS HBO en septiembre: Lovecraft country y Doom patrol, qué películas y series ver día por día

Lovecraft Country, la serie de moda entre los centennials, en HBO este mes Cuáles son los estrenos de HBO y HBO Go en septiembre. Nuevas series como Doom Patrol, nuevas temporadas de Lovecraft Country y películas clásicas. Qué ver en septiembre en HBO y HBO GO.

Ya se conocen los estrenos de series y películas de HBO y HBO Go en septiembre 2020.

NUEVAS SERIES

1 - DOOM PATROL | TEMPORADA 2 | 4 de septiembre

Reinventando a uno de los grupos de súperhéroes más queridos de DC Comics, DOOM PATROL llega a HBO con su segunda temporada. Después de la derrota de Mr. Nobody, los miembros de esta peculiar banda ahora se encuentran miniaturizados y varados en la pista de autos de carrera de juguete de Cliff. Comienzan a confrontarse entre ellos y, a medida que cada miembro del equipo tiene el desafío de sobreponerse a sus propias experiencias traumáticas del pasado, deben unirse para proteger al nuevo miembro de la familia: Dorothy Spinner.

2 - VIDA PERFECTA | 4 de septiembre

Una serie bonita e imperfecta como la vida misma. María es abandonada por su novio de toda la vida. Devastada, se muda a lo de su hermana Esther y decide drogarse por primera vez en su vida. Una producción española dirigida por Leticia Dolera y protagonizada por Dolera, Aixa Villagrán y Celia Freijeiro. La serie fue premida en Festival Internacional de Series de Cannes, donde fue reconocida en la categoría de mejor serie y de mejor interpretación femenina.

3 - THE THIRD DAY | 14 de septiembre

La miniserie de 6 episodios está dividida en dos partes: Verano e Invierno. Verano está protagonizada por Jude Law, en el rol de Sam, un hombre que es atraído a una misteriosa isla en la costa británica donde conoce a un grupo de isleños dispuestos a preservar sus tradiciones a cualquier costo. Aislado del continente, Sam no puede dejar el mundo idílico y peligrosamente encantador que ha descubierto, donde los rituales secretos de sus habitantes lo llevan a lidiar con experiencias de pérdida y trauma escondidas en su pasado. Todo esto a través del distorsionado lente del presente, mientras los límites entre la fantasía y la realidad se fragmentan.

Invierno está protagonizada por Naomie Harris en el papel de Helen, una mujer con determinación que llega a la isla en busca de respuestas. Su arribo precipitará una batalla frenética en torno a su destino, mientras las líneas que dividen la fantasía de los hechos se distorsionan.

4 - WE ARE WHO WE ARE | 14 de septiembre

El nominado al Oscar Luca Guadagnino trae su estilo cinematográfico único por primera vez a la televisión con esta serie de 8 episodios. La serie sigue a dos adolescentes norteamericanos que viven en una base militar de los Estados Unidos en Italia, y explora temas como la amistad, el primer amor y la identidad, sumergiendo a la audiencia en la euforia y angustia de ser adolescente. La serie fue parte de la selección oficial de la Quincena de los Realizadores en el Festival de Cannes 2020.

5 - PATRIA | 27 de septiembre

Basada en la novela homónima de Fernando Aramburu y compuesta por 8 episodios, la historia transcurre a lo largo de tres décadas en Euskadi (País Vasco). A través de sus protagonistas, dos familias divididas por las consecuencias del terrorismo, retrata cómo vive la gente corriente en el contexto de un conflicto que, pese a ser local, tiene numerosos elementos comunes con cualquier enfrentamiento en muchos lugares del mundo.

NUEVOS DOCUMENTALES

1 - ECO EN EL CAÑÓN | 8 de septiembre

Celebra la explosión de la música popular que surgió en la zona de Laurel Canyon en Los Ángeles a mediados de la década del '60, mientras el folk se volvió eléctrico y The Byrds, The Beach Boys, Buffalo Springfield y The Mamas and the Papas hicieron surgir el sonido de California.

Fue un momento (entre 1965 y 1967) en el que las bandas llegaban a Los Ángeles para emular a The Beatles y Laurel Canyon surgió como un espacio para la creatividad y la colaboración entre nuevas generaciones de músicos que pronto dejarían su marca en la historia de la música popular.

NUEVOS EPIDOSIOS

1- LOVECRAFT COUNTRY | TEMPORADA 1 | Todos los domingos

Basada en la novela de Matt Ruff, sigue a Atticus Freeman (Jonathan Majors), quien sale en busca de su padre desaparecido, Montrose (Michael Kenneth Williams), en compañía de su amiga de la infancia Letitia (Jurnee Smollett) y de su tío George (Courtney B. Vance). Durante su travesía en automóvil, que comienza en Chicago, los tres deberán luchar para sobrevivir en los Estados Unidos regidos por las leyes segregacionistas de la década de 1950, enfrentando los horrores del racismo de la zona blanca del país y a criaturas monstruosas que podrían haber salido de las páginas de ficción de H.P. Lovecraft.

2- THE VOW | Documental | Todos los domingos

Sigue a distintas personas que se unieron al grupo de superación personal NXIVM, una organización que ha estado bajo la mira de la justicia internacional, con varios cargos que incluyen tráfico sexual y conspiración de crimen organizado contra sus más altos miembros. El fundador, Keith Raniere, fue condenado en junio de 2019 y actualmente está en espera de sentencia.

3 - ROOM 104 | TEMPORADA 4 | Todos los viernes

Esta antología nocturna presenta una historia única e inesperada de los personajes que pasan por una sola habitación de un típico motel estadounidense. Mientras que el escenario sigue siendo el mismo, cada episodio de la serie cuenta una historia diferente, con el tono, trama, personajes, e incluso el período de tiempo, cambiando con cada entrega. Explorando una variedad de géneros, desde la comedia negra y la ciencia ficción hasta el primer episodio animado de la serie, con canciones originales, esta temporada continuará sorprendiendo a los espectadores semana a semana.

4 - LA UNIDAD – 7 de septiembre

La exitosa producción española fue filmada en Madrid, Melilla, Tánger, Galicia, Perpignan, Girona, Toulouse y Nigeria, y está basada en los testimonios inéditos de altos profesionales de una unidad especial contra el terrorismo.

PELÍCULAS ESTRENO

1 - PRESENCIAS DEL MAL (THE TURNING) | 5 de septiembre

Finn Wolfhard y Mackenzie Davis protagonizan esta nueva versión del clásico thriller que ha aterrorizado al público por más de 100 años. Una niñera novata a cargo del cuidado de dos huérfanos en una misteriosa mansión descubre que los niños y su nuevo hogar ocultan un oscuro secreto.

2 - JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL (JUMANJI: THE NEXT LEVEL) | 12 de septiembre

Dwayne Johnson, Kevin Hart y Jack Black regresan a la pantalla para una nueva aventura dentro del fantástico mundo de Jumanji. En esta ocasión, Bethany, Anthony y Martha deben atravesar áridos desiertos y montañas nevadas dentro de Jumanji cuando Spencer y su abuelo Eddie son tragados por el juego. El problema: sus personajes se han intercambiado entre sí.

3 - EL BUEN MENTIROSO (THE GOOD LIAR) | 19 de septiembre

Helen Mirren e Ian McKellen se enfrentan en un delicioso duelo de gato y ratón en esta historia sobre un estafador y una viuda rica.

4 - BLOODSHOT | 26 de septiembre

Vin Diesel protagoniza esta adaptación del aclamado cómic como el súper soldado Bloodshot.