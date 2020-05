Black Mirror vuelve a Netflix o no: cuándo sale la nueva y sexta temporada de la serie El creador de Black Mirror, la serie sobre un futuro distópico en el que los humanos son dominados por la tecnología, habló sobre la esperada nueva temporada.

Desde que su estreno en Netflix, la serie británica Black Mirror nunca fue una más. Supuso toda una revolución desde su primera temporada, ya que a través de su foco en la relación entre los humanos y la tecnología, sus creadores se aventuraron a explorar un “futuro no tan lejano” y distópico. En plena pandemia por el coronavirus , muchos fanáticos de la serie se preguntan cuándo se estrena la nueva y sexta temporada.

Con episodios brillantes, sobre todo en sus primeras temporadas, la última entrega fue la quinta temporada en 2019, que consistió en solo 3 episodios y una película interactiva. Y si bien los fanáticos esperan nuevos episodios, el creador de la serie, Charlie Brooker, no cree que sea el momento.

En una entrevista con Radio Times , el conocido guionista y productor reconoció que, aunque querría estrenar más episodios de su galardonada serie, no está muy seguro si “los espectadores estarían preparados para digerir una nueva temporada en estos momentos” de Covid-19 .

“He estado ocupado haciendo otras cosas”, dijo. Y confirmó que está escribiendo sin parar durante la cuarentena . “Pero en estos momentos, no sé qué ganas habría de ver historias sobre sociedades que se destruyen, así que no estoy escribiendo nada Black Mirror. Ahora mismo estoy revisitando mis habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones con la intención de hacer reír”, concluyó.