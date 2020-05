Estrenos de Netflix: qué ver en mayo 2020 además del estreno de Billions, serie popular y qué serie ver

Cuáles son los estrenos de Netflix. Qué ver en Netflix. Lo nuevo de Netflix. Con diferentes variantes, esas son las preguntas que todos nos hacemos cada mes. Y más durante la cuarentena por el coronavirus, cuando todos queremos ver la serie popular del momento.

Mientras Ted Sarandos, director de Contenidos del gigante del streaming, confirmó que la pandemia de Covid-19 no afectará el calendario de estrenos de Netflix para 2020, llegó el momento de develar cuál de los estrenos de Netflix en mayo repite el éxito de 'Poco ortodoxa'.

Poco Ortodoxa, la serie de Netflix, es furor en la cuarentena de los argentinos por la pandemia de coronavirus. Está basada en el libro autobiográfico de Deborah Feldman, titulado 'Unorthodox: the scandalous rejection of my hasidic roots'. Se trata de un fenómeno de la plataforma a nivel mundial.