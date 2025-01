2 kilos de carne picada a u$s 10: la oferta viral del carnicero que sorprendió al dolarizar sus precios en 2023 y ahora celebró la medida del Gobierno

El carnicero, que dolarizó sus precios en 2023 y se volvió viral, celebró con una oferta en la divisa estadounidense que el Gobierno decidiera permitir que se pague en esa moneda con tarjetas de débito.

Se trata de Marcelo Capobianco, quien tiene un local en Vicente López, y en 2023 puso los precios de su pizarra en dólares, a modo de protesta por el salto inflacionario.

Ahora, volvió a captar la atención de los vecinos y las redes sociales. A primera hora de la mañana de este viernes, colocó un nuevo cartel para celebrar la legalización de los precios en dólares, aprobada oficialmente desde hoy. "Llegó, llegóooo!!! Picada especial 2kg US$10", rezaba la pizarra, con un diseño colorido que marcaba el regreso de sus icónicos mensajes irónicos y con el que además destacaba su oferta.

El carnicero que dolarizó su pizarra en 2023

En agosto de 2023, en plena crisis inflacionaria, el carnicero decidió promocionar sus productos con precios en dólares para protestar contra la inestabilidad económica. Frases como "asado: u$s 5" o "picada especial: u$s 3" generaron críticas y aplausos por igual, pero no pasaron desapercibidas.

Claves de las nuevas medidas

Pagos en dólares habilitados: El Banco Central permitirá transacciones en dólares a través de tarjetas de débito y códigos QR, utilizando fondos de cuentas locales.

Los pagos con débito estarán disponibles antes del 28 de febrero de 2025, mientras que los pagos con QR en dólares entrarán en vigencia antes del 1° de abril de 2025.

Los usuarios podrán usar sus ahorros en dólares para compras diarias, ampliando las opciones de pago y promoviendo la competencia de monedas.

Los negocios que acepten dólares deberán contar con una cuenta en esta moneda. La medida no es obligatoria y se adapta a la estrategia de cada comercio.

Los negocios que acepten dólares deberán contar con una cuenta en esta moneda. La medida no es obligatoria y se adapta a la estrategia de cada comercio. Objetivo económico: Estas medidas buscan dinamizar el mercado financiero, fomentar el uso de divisas blanqueadas y permitir que consumidores y comercios elijan su moneda preferida.