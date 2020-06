10 películas sobre música para acompañar la cuarentena

Todos los melómanos coinciden en algo: lo que más extrañan en esta cuarentena es escuchar música en vivo. Si bien los músicos de la Argentina y del mundo se mantienen cerca de su público a través de sus redes sociales, lo cierto es que no hay nada que se compare al placer que provoca ver a un artista en vivo haciendo lo que mejor sabe hacer.

Quizá tenga que ver con aquello que escribió el filósofo Walter Benjamin en “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”: la obra de arte auténtica –como una canción tocada en un recital- genera una emoción única relacionada con el “aura” de esa obra que se pierde durante la reproducción técnica –escuchar el mismo tema en YouTube-.

Para saciar las ansias mientras dure la cuarentena, proponemos una selección de 5 documentales y 5 películas sobre música imperdibles ¿Por cuál vas a empezar?

Documentales

Amy (2015)

Con esta película sobre Amy Winehouse, “Senna” (2010) y “Diego Maradona” (2019), el director y guionista británico de ascendencia india Asif Kapadia se consagró en los últimos años como el gran documentalista del momento. A través de videos caseros de la infancia, adolescencia y juventud de Amy, entrevistas a su círculo íntimo y registros de sus shows en vivo, este documental aporta una mirada cercana a la vida y muerte de esta extraordinaria artista.

Gaga: Five Foot Two (2017)

El reciente lanzamiento del disco “Chromatica” de Lady Gaga es una gran excusa para ver en Netflix el documental sobre esta artista, productora y performer dirigido por Chris Moukarbel. Con el eje en la grabación de su anteúltimo álbum (Joanne, 2016), esta película permite un acercamiento genuino a la persona detrás de la artista y al desgaste físico y emocional que implica poner el cuerpo sobre el escenario.

What Happened, Miss Simone?

Es otro documental imperdible para amantes de la música. Disponible en Netflix, narra la historia de la legendaria Nina Simone a través de material nunca antes escuchado, imágenes inéditas y sus canciones más emblemáticas. Un retrato emotivo y crudo sobre una personalidad avasallante, una activista afroamericana, una artista increíble y una historia de dolor y gloria.

Searching for Sugar Man (2012)

El documental definitivo en torno a un artista. Escrito y dirigido por Malik Bendjelloul, cuenta la historia del cantante estadounidense de origen mexicano conocido como “Rodríguez” y los esfuerzos de dos seguidores sudafricanos (Stephen 'Sugar' Segerman y Craig Bartholomew-Strydom) por descubrir qué fue de su vida. Sixto Rodríguez grabó dos discos en 1970 y 1971 que no fueron exitosos en los Estados Unidos, sin embargo, en tiempos previos a Internet, en Sudáfrica era un auténtico suceso del que no se conocía paradero. Entre numerosos premios, “Searching for Sugar Man” recibió el Oscar en la categoría de mejor documental largo y el BAFTA.

Rolling Stones Olé Olé Olé: A Trip Across Latin America (2016)

Un indispensable para fanáticos del rock. Este documental relata los momentos más relevantes de la gira de The Rolling Stones por América Latina en 2016, antes de culminar con su histórico recital gratuito y multitudinario en La Habana, Cuba. Un acercamiento a la banda británica, a sus seguidores latinos y a la pasión tan singular que solamente ciertas personas generan en el público. Además, a comienzos de mayo y con motivo de la cuarentena, la banda lanzó en YouTube “Extra licks!” con material inédito del “Olé! Tour”.

Películas

I’m not there (2007)

Esta biopic sobre la figura de Bob Dylan escrita y dirigida por Todd Haynes ya es considerada una película de culto para los amantes de la música. A lo largo de más de dos horas de canciones e historias, cinco actores y una actriz interpretan las distintas etapas de la vida del cantautor: Christian Bale, Richard Gere, Marcus Carl Franklin, Heath Ledger, Ben Whisaw y Cate Blanchet, quien ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Reparto por este gran papel.

Love & Mercy (2015)

Es una película sobre Brian Wilson, el cantante y compositor de los Beach Boys, dirigida por Bill Pohlad. El film no sigue un orden cronológico sino que relata momentos de la juventud -en los ’60- y la adultez de Wilson -en los ’80- interpretados por Paul Dano y John Cusack. Esta biopic refleja el momento en que Wilson compuso y produjo Pet Sounds, considerado uno de los mejores discos de todos los tiempos, y sus años de tratamiento por sus problemas de salud mental que derivaron en el inicio de una carrera solista en 1988.

Rocket Man (2019)

Continuando con las biopic, esta reciente película basada en la vida del compositor y pianista británico Elton John fue uno de los grandes estrenos del año pasado. Con una clásica impronta hollywoodense, este film es un retrato interesante de la trayectoria de este ídolo que no obvia su parte humana a través del relato de sus problemas alimentarios y el abuso de drogas y alcohol.

Whiplash (2014)

Ingresando en el terreno de la ficción, este drama musical protagonizado por Miles Teller y J. K. Simmons refleja la difícil relación entre un joven baterista de jazz y su terrible profesor Terence Fletcher del prestigioso Conservatorio Shaffer de Nueva York. Escrita y dirigida por Damien Chazelle, esta película recibió grandes críticas y premios, incluido el Oscar a Mejor Actor de Reparto para Simmons en la piel del temible maestro.

High Fidelity (2000)

Basada en la novela escrita por el británico Nick Hornby en 1995, es una de las películas favoritas de los melómanos de todo el mundo, ya que está protagonizada por uno: el dueño de una disquería llamado Rob Gordon (interpretado por John Cusack). Con una impecable musicalización y grandes actuaciones de Cusack, Jack Black, Iben Hjejle, Lisa Bonet y Catherine Zeta-Jones, es un auténtico imperdible para amantes de la música de todos los tiempos.