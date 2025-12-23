En esta noticia
Decathlon ha sumado una nueva apuesta tecnológica a su catálogo en España con los auriculares inalámbricos de conducción ósea HEAD, un dispositivo que promete cambiar la experiencia de escuchar música durante el deporte.
Gracias a su diseño ergonómico y a su innovadora tecnología, permiten disfrutar de canciones, podcasts o llamadas sin necesidad de cubrir ni introducir nada en los oídos, algo clave para quienes buscan seguridad y comodidad.
Además de mantener el oído libre, estos auriculares son resistentes al agua, ofrecen una autonomía destacada y cuentan con memoria interna para usarlos incluso sin el teléfono cerca.
Con un 10% de descuento, se convierten en una de las ofertas más atractivas de la temporada para deportistas, nadadores y usuarios activos.
¿Cómo funcionan los auriculares inalámbricos de conducción ósea?
Los auriculares inalámbricos de conducción ósea HEAD utilizan la tecnología bone conduction, que transmite el sonido a través de vibraciones por los huesos del cráneo, evitando la necesidad de introducir auriculares en el oído. Esto permite escuchar música o atender llamadas sin perder la percepción del entorno, algo especialmente útil para correr, montar en bici o nadar.
Gracias a su protección IPX8, pueden utilizarse dentro o fuera del agua, y su memoria interna de 32 GB permite reproducir música sin necesidad del móvil, incluso en la piscina. Con un simple toque se controla la música o las funciones compatibles con asistentes virtuales como Alexa o Siri.
Características de los auriculares HEAD
- Tecnología de conducción ósea: transmite el sonido por vibración sin ocupar el canal auditivo.
- Protección IPX8: aptos para natación en piscina y uso bajo el agua.
- Memoria interna de 32 GB: permite escuchar música sin conexión ni móvil.
- Autonomía de 11 horas con una sola carga.
- Carga completa en 2 horas mediante cable USB-A a 4 pines.
- Diseño ergonómico y ligero: solo 32 gramos.
- Acabado en fibra de carbono y color negro.
- Compatibles con asistentes virtuales (Alexa y Siri).
- Control táctil para gestionar música y funciones.
- Flexibles con torsión total, ideales para entrenamiento prolongado.
- Uso recomendado: natación, running, ciclismo y actividades al aire libre.
¿Cómo comprar los auriculares inalámbricos HEAD?
Durante el Black Friday, los auriculares inalámbricos HEAD están disponibles por 41,90 euros, gracias a un descuento del 10% sobre su precio original de 46,80 euros.
Opciones de compra y entrega
- Entrega a domicilio: disponible, con recepción en 3 días laborables.
- Recogida en tienda Decathlon: no disponible.
- Recogida cercana: disponible, también con entrega estimada en 3 días laborables.