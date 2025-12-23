Se despiden los auriculares | Este novedoso producto de Decathlon mantiene el oído libre para escuchar música. (Imagen: archivo)

Decathlon ha sumado una nueva apuesta tecnológica a su catálogo en España con los auriculares inalámbricos de conducción ósea HEAD, un dispositivo que promete cambiar la experiencia de escuchar música durante el deporte.

Gracias a su diseño ergonómico y a su innovadora tecnología, permiten disfrutar de canciones, podcasts o llamadas sin necesidad de cubrir ni introducir nada en los oídos, algo clave para quienes buscan seguridad y comodidad.

Además de mantener el oído libre, estos auriculares son resistentes al agua, ofrecen una autonomía destacada y cuentan con memoria interna para usarlos incluso sin el teléfono cerca.

Con un 10% de descuento, se convierten en una de las ofertas más atractivas de la temporada para deportistas, nadadores y usuarios activos.

Decathlon

¿Cómo funcionan los auriculares inalámbricos de conducción ósea?

Los auriculares inalámbricos de conducción ósea HEAD utilizan la tecnología bone conduction, que transmite el sonido a través de vibraciones por los huesos del cráneo, evitando la necesidad de introducir auriculares en el oído. Esto permite escuchar música o atender llamadas sin perder la percepción del entorno, algo especialmente útil para correr, montar en bici o nadar.

Gracias a su protección IPX8, pueden utilizarse dentro o fuera del agua, y su memoria interna de 32 GB permite reproducir música sin necesidad del móvil, incluso en la piscina. Con un simple toque se controla la música o las funciones compatibles con asistentes virtuales como Alexa o Siri.

Características de los auriculares HEAD

Tecnología de conducción ósea : transmite el sonido por vibración sin ocupar el canal auditivo.

Protección IPX8 : aptos para natación en piscina y uso bajo el agua.

Memoria interna de 32 GB : permite escuchar música sin conexión ni móvil.

Autonomía de 11 horas con una sola carga.

Carga completa en 2 horas mediante cable USB-A a 4 pines.

Diseño ergonómico y ligero : solo 32 gramos.

Acabado en fibra de carbono y color negro .

Compatibles con asistentes virtuales (Alexa y Siri).

Control táctil para gestionar música y funciones.

Flexibles con torsión total , ideales para entrenamiento prolongado.

Uso recomendado: natación, running, ciclismo y actividades al aire libre.

¿Cómo comprar los auriculares inalámbricos HEAD?

Durante el Black Friday, los auriculares inalámbricos HEAD están disponibles por 41,90 euros, gracias a un descuento del 10% sobre su precio original de 46,80 euros.

Opciones de compra y entrega