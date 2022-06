¿Qué onda Belgrano con tanta onda? Aperturas gastro y trendy que están cambiando su cara tradicional: 6 imperdibles

Durante mucho tiempo Belgrano se caracterizó por ser un barrio más "serio" y con propuestas más tradicionales. Con la pandemia, y lo que vino después, nacieron varios bebés gastronómicos que empezaron como ideas y pintaron la cara belgranense de color, estilo y sabor. Desde pizzerías acogedoras hasta cafés que te transportan a otros países, en MALEVA te dejamos seis lugares, para todos los gustos, que tenés que probar para recorrer el lado más cool de Belgrano.

1) Zarpado Café: un café entre NY y Tokio, lleno de arte y música / Pasaje Echeverría (atrás de la estación de tren Belgrano C)

Dentro del pasaje Echeverría, entre neones y su verde emblemático se encuentra Zarpado. Una ventana con arte, música y sobre todo, buen café. Julian y Emiliano nos muestran una idea distinta a las cafeterías como las conocemos, transportándonos a Tokio con su estilo totalmente street y moderno. Con tres baristas de especialidad y pastelería de la mano de Piccolina, cada detalle en Zarpado está pensado. La recomendación de sus creadores son: el Mocacchino (pedilo con leche de almendras, la producen todos los días, sin conservantes y la endulzan con dátiles). El roll de canela que viene con un frosting de queso crema y almendras. Su famoso chipá (preferido de la gente y pedido obligatorio) Dato MALEVA: añadilo a tu lista de lugares que abren los lunes y empezá la semana bien arriba.

2) Corte Charcutería: más que embutidos, una experiencia para disfrutar a cualquier hora y para cualquier público / Echeverria 1290

El hermano menor de Corte Comedor redobla la apuesta y definirlo como "una charcutería" sería quedarnos cortos. Con un salón lleno de decoración original que hace alusión a tus embutidos favoritos (si, como leés), la nueva propuesta de la familia Corte ofrece un sin fin de experiencias que van desde un brunch distinto mientras leés el diario, hasta un after office con coctelería de autor. Al llegar nos encontramos con Marcela (jefa de salón) quien le cuenta a MALEVA sobre la diversidad detrás de su menú, que se imprime y actualiza todos los días para ofrecer lo más fresco, y ofrece una charcutería donde podés encontrar el clásico jamón crudo o experimentar probando sus creaciones, como "el bondiolón", parecido a la clásica bondiola pero con lardo, cuero y costillas, todo macerado y curado con especias. Si está en la carta no dejes de probar su morcilla de arroz con huevo a la plancha y el panchito del día. ¿Fan de la cerveza? La "Siegfried" tirada, de juguetes perdidos, es una lager con sabor ahumado que definitivamente hace la diferencia. No te dejes llevar por el nombre, Corte Charcutería tiene una extensa carta de opciones para los veganos y veggies y el ambiente perfecto para disfrutar con familia, amigos o incluso, solo.

3) Moisha: una esquina judía con muchísimo estilo...¡Y el universo de los pretzel! Gastronomía judía que junta modernidad y tradición / 11 de septiembre 1209





En un local dentro de Mercat , nació Moisha. Después de diez años de experiencia gastronómica, Cynthia y Carla comparten el tesoro de la gastronomía judía con todos los paladares de Buenos Aires y ahora, su último local, llenó de onda a una pintoresca esquina en la zona más chic de Belgrano. Moisha se posiciona como el pionero del jewish bakery, destacándose por sus sabores que mezclan años de tradición con una buena dosis de modernidad. ¿Su fuerte? ¡Es el universo de los pretzel! De queso, provenzal, dulce de leche, Oreo y mi favorito, el de pizza. Todos basados en la receta original alemana. Los detalles en su presentación y su atención harán de Moisha una parada frecuente en tu recorrido. ¿Qué le recomienda cynthia a MALEVA? La Jalanesa: todo lo rico del tradicional Jala (pan trenzado) fusionado con el clásico sándwich de milanesa. Picada Moisha: el "de todito" de la gastronomía judía. Datazo: ¿café o Aperol? Vos encargate de pedir el primero, que ellos se encargan de «refilear» el segundo.

4) La General Pizza: de leyes y diseños a entusiastas de la pizza a la piedra con un hornazo y buen vermú / Migueletes 2340

En la pandemia todos explotamos la creatividad y fue así como en un anhelo por volver al disfrute de la pizza bien preparada, Rocío (abogada) y Mari (diseñadora industrial) crearon "La General", un pequeño espacio en Belgrano lleno de calor acogedor y buena vibra. Desde familias celebrando cumpleaños hasta hinchas que celebran victorias, La General abre sus puertas a un espacio pequeño donde su horno de piedra es el protagonista. "Nuestra idea es fusionar los sabores contemporáneos con la tradición de la pizza al horno" dice Rocío mientras enseña la carta extensa de toppings. La recomendación de Ro y Mari: La pizza de berenjena. Mi recomendación: peras y roquefort (una bomba de sabores). Abren al mediodía y su pizza se disfruta con el sol directo de su veredita.

5) Cofi Jaus: más que "un café de moda", el mejor blend entre café y sustentabilidad / Montañeses 1879





Para nadie es un secreto que las cafeterías de autor son las nuevas birrerías artesanales en Buenos Aires. Gero Klein, la mente detrás de Cofi Jaus está consciente de eso, por lo que se motivó a crear un concepto que va más allá de "una moda", una cafetería donde la sustentabilidad y el ritual del café se funden en uno. Ya sea un latte de desayuno o un espresso martini llegada la noche, Cofi Jaus expone el café de una manera única y creativa. ¿Has escuchado de las cáscaras de café? Atrevete a probar una de sus infusiones, donde conocerás esta opción de sabor frutal que para nuestra sorpresa, cuenta con más cafeína que un espresso normal. Su propuesta culinaria se adapta perfecto a cualquier horario del día y cuenta con una oferta extensa para el público veggie. Y como lo bueno se comparte, todos los meses dictan cursos para que vos también explores a tu barista interno.

6) Sociedad café y cocina: gastro, decó y moda con jardín escondido / Sucre 860





Después de una pausa obligatoria por la pandemia, en mayo del 2021 abrió sus puertas Sociedad Café. Una propuesta nacida de la amistad de Lorena y Mariana, que a pesar de venir de rubros totalmente distintos, se embarcaron en un proyecto conceptual que abarca la decoración de la mano de Vilo Haus, indumentaria con las chicas de Anónima y por supuesto, el buen café de autor, todo con una vereda y un jardín detrás que le transporta fuera del caos de Capital, en pleno Bajo Belgrano. El lugar perfecto para ir a merendar o incluso romper con tu rutina laboral y transportar tu oficina a su jardín lleno de verde y tranquilidad. Si todavía no fuiste, las recomendaciones de la casa son: bagel de lomito ahumado y la ensalada della italia. También es una bomba para los días fríos el chipá relleno.

Fotos: son todas gentileza de los locales mencionados.