¿Adónde salir el fin de semana?: los 3 bares de Buenos Aires que son ideales para ir con amigos o en pareja

Cuando hablamos de arte culinario no sólo hablamos de la comida, sino de una experiencia completa, que incluye otros factores relacionados al mundo de los sabores y las emociones. En concreto, la Ciudad de Buenos Aires tiene una gran oferta a la hora de ir con amigos o en pareja a disfrutar de un buen trago o una rica cena.

Algunos de los bares recomendados están en barrios conocidos, como Palermo o Retiro, y su horario de atención llega hasta la medianoche. Para algunos de estos negocios gastronómicos habrá que reservar, por lo que hay que estar bien informado antes de ir.

Los bares ocultos de Buenos Aires para ir de after office antes de terminar la semana

Los 5 bares de Buenos Aires que son buenos y baratos para salir hoy a la noche

OSTEN

Este restaurante se encuentra en Puerto Madero y entra en el ranking de los mejores bares de América Latina. Con una estética que imita los años 30', mezcla elegancia del art decó con elementos que recuerdan a la decadencia como hormigón, andamios y chapas, entre otros.

Entre las entradas, se destacan el pulpo con puré de boniato, las vieiras del Atlántico y la causa de centolla, entre algunas opciones clásicas que incluyen provoleta, tartar de salmón o burrata.

Los cocktails están divididos en cuatro categorías: intensos, cítricos, especiados y frutales, donde ingredientes como el gin, el bourbon o el vermut se combinan con ingredientes originales.

Ubicado sobre Juana Manso 1890, abre de martes a sábados y las reservas se hacen a través de su página https://osten.meitre.com/.

THE HOLE

The HOLE Penitentiary Bar, inspirado en la prisión de Alcatraz, recrea aquella vieja prisión bajo el formato de "bar oculto", ya que hay que pasar por una gastada puerta metálica y las mesas imitan celdas distribuidas en dos pisos.

También cuenta con otros elementos que recrean un ambiente gangster con un Cadillac estacionado y hasta anuncios de recompensa en las paredes.

Los tragos son la mejor parte de este bar temático, con una amplia variedad de cócteles como el Most Wanted y Fly Away. Para comer se recomienda pedir una de las muchas tablas de sushi. El plato más recomendado es el Ojo de Bife (Godfather of Harlem). El promedio de gasto por persona para cenar y disfrutar de algunos cocktails es de unos $ 3000.

Se encuentra sobre la calle Armenia 1743 en Palermo, abre de martes a sábados de 20 a 4 horas y las reservas se hacen a través de su cuenta de Instagram: @thehole_bar.

ALDO'S

Aldo 's es un lugar para todos que ofrece una selección única de vinos por copa, asesoramiento de sommelier, y una propuesta de antipasti, sándwiches artesanales y principales que reconfortan.

También cuenta con varias entradas para picar que incluyen una amplia variedad de quesos como Brie, Crotin, de cabra, intenso, fresco, ácido y mantecoso. Los fiambres van desde un Coppa, un lomo horneado, panceta española ahumada hasta un Leberwurst.

Entre sus vinos ofrece un Libarna Rose, blend de petit verdot y ruchéz. Proveniente de viñedos orgánicos de Paraje Altamira, con carácter floral y frutado, estructurado y de cuerpo medio.

También podés comprar vinos para llevar, tanto si querés algo para tomar en casa como para hacer un regalo, el equipo de Aldo 's te va a asesorar para que te lleves exactamente lo que pensabas.

Queda sobre República Árabe Siria 3037 en Palermo y abre toda la semana menos los martes hasta las 24 horas. Para hacer tu reserva podes llamar al +11 4843 1675.